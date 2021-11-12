Маркетолог Орлова рассказала о плюсах и минусах рекламной политики Telegram

Павел Дуров еще в прошлом году анонсировал монетизацию Telegram, поэтому появление новой рекламной политики мессенджера было ожидаемым. Стоимость рекламы будет начинаться от 2 евро за 1000 показов (CPM), а минимальный бюджет — от 1 миллиона евро, но при этом еще 1 миллион евро надо оставить как депозит в рекламном кабинете Telegram. Этот депозит будет возвращен клиенту, если в течение года будет куплено рекламы на 10 миллионов евро. ФАН вместе с основательницей Digital-агентства PR-Games Варварой Орловой разобрался, в чем плюсы и минусы рекламной политики известного мессенджера.

Как объяснила специалист, такая рекламная политика, скорее всего, ориентирована на крупные рекламные агентства и международных клиентов.

«Агентства наверняка будут работать, перепродавая небольшие блоки рекламы и тем самым отбивая свои вложения — тот самый пакет на 10 миллионов евро в год. Вероятнее всего, что в результате Telegram станет площадкой для самых крупных игроков рекламного рынка с интересным контентом и предложениями. Надо отметить, что интерес от самых значимых на российском рынке агентств уже есть — многие ждали возможности размещать рекламу в мессенджере, и это наконец стало возможным», — сказала Орлова.

Из личного архива Варвары Орловой / Денис Раскин

Также известно, что рекламные сообщения будут появляться в публичных каналах с аудиторией от 1000 человек, а для сообщений рекламного характера предусмотрено ограничение объема — 160 символов. Эти ограничения, по словам эксперта, понятны с точки зрения эффективности рекламных сообщений. Кроме того, такая политика обещает попадание в целевую аудиторию, что крайне важно для рекламодателей.

«Можно сказать, что в целом сам факт запуска рекламы в Telegram — это большое событие как для мессенджера, так и для рекламного рынка в целом. Работа платформы будет совершенствоваться, [будет] анализироваться ее эффективность, но с учетом популярности Telegram сама возможность размещения рекламы — уже большой успех. Аудитория мессенджера настолько быстро и масштабно растет, причем не только у нас в стране, но и в глобальном плане, что новые возможности будут привлекать еще больше пользователей и [мессенджер будет] становиться важнейшим каналом коммуникации для бизнеса», — подчеркнула Орлова.

К недостаткам рекламной политики детища Павла Дурова пока можно отнести высокую цену входа и ограниченность рекламных сообщений, которые не будут иметь активных ссылок. Однако Орлова убеждена, что со временем и ценовая политика может измениться, и ссылки будут возможны, что еще больше заинтересует потенциальных клиентов.

Telegram стал 15-м приложением, которое загрузили не менее миллиарда раз. Ранее эту планку уже преодолели WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram и Spotify. Причем крупнейшим рынком приложения стала Индия.