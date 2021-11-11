Украинский министр культуры Ткаченко подал в отставку после отделения Госкино

Киев, 11 ноября. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об уходе в отставку.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ткаченко уйдет с поста после того, как Правительство Украины на закрытом заседании решило отделить Госкино от министерства культуры и информационной политики. Министр опубликовал пост в Facebook, где подтвердил эту версию.

«Забрать Госкино у министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — высказался чиновник.

Ткаченко добавил, что ситуация с Госкино стала для него последней каплей. Предпоследней являлось то, что бюджет, заложенный правительством на культуру на 2022 год, оказался по его мнению совершенно неприемлемым.

Ранее сообщалось, что в отставку ушел спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. За его увольнение проголосовало большинство нардепов.