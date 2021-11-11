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Збруев рассказал о влиянии тюремного срока на жизнь его бывшей супруги Малявиной
Общество
Збруев рассказал о влиянии тюремного срока на жизнь его бывшей супруги Малявиной
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 11 ноября. Известная актриса Валентина Малявина большую часть своей жизни провела несчастно. Об этом рассказал ее бывший супруг, народный артист РСФСР Александр Збруев.

Актриса культового фильма «Иваново детство» умерла 30 октября на 81-м году жизни. Последние годы она провела в специализированном пансионате в одиночестве. Родственники сообщили о трагическом уходе артистки лишь 10 ноября после того, как ее тело было похоронено на Троекуровском кладбище Москвы.

В 70-х годах артистка жила в незарегистрированных отношениях с актером Станиславом Жданько, которого в 1979 году нашли мертвым. Первоначально это посчитали самоубийством и дело закрыли, однако спустя пять лет родные потребовали возобновления расследования. Главной обвиняемой стала Малявина, которая отсидела за преступление с 1983 по 1988 год.

За свою жизнь Малявина была замужем пять раз, впервые она вышла замуж в 1959 году за Збруева. Спустя годы он решил рассказать о трагической судьбе бывшей супруги, отметив, что произошедшее очень сильно на нее повлияло.

«Она была очень счастливым и наивным человеком. В ней не было ни капли рациональности. Верила во всех людей, с которыми встречалась. Была совершенно беззлобным и добрым человеком. Трагедия, произошедшая с ней, перевернула всю ее жизнь», — рассказал первый муж актрисы в комментарии изданию «Газета.Ru».

Збруев рассказал о влиянии тюремного срока на жизнь его бывшей супруги Малявиной
wikipedia.org / Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

После выхода на свободу по амнистии Малявина продолжала принимать участие в съемках кинофильмов, однако отношение многих ее коллег резко изменилось.

«Думаю, многие коллеги от нее отвернулись. Стали относиться к ней с любопытством — мол, что же с ней дальше будет? Не было предложений о помощи», — добавил Збруев.

Ранее в эксклюзивном комментарии ФАН Збруев поделился воспоминаниями о покойной Малявиной. Он считает, что наивную артистку сломало зло, которое воздействовало на нее извне.

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актриса смерть збруев малявина
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