Уникальный проект LIFE впервые показал вместе новейшие истребители Checkmate и Су-57Э

Москва, 11 ноября. Российский перспективный самолет Су-75 Checkmate заслуженно привлек к себе внимание общественности за счет широкого функционала и низкой цены. При этом Су-57, экспортный вариант которого носит название Су-57Э, прославился в качестве единственного в мире тяжелого двухдвигательного истребителя пятого поколения, пишет LIFE.

Журналисты издания создали уникальный проект, в рамках которого впервые показали вместе два российских боевых самолета. Панорамная съемка позволяет рассмотреть машины со всех ракурсов, изучив при этом все детали конструкции.

Авторы напомнили, что Су-75 сейчас находится на стадии разработки, тогда как Су-57 уже поставляется российским военным. Последний известен высокими летно-техническими характеристиками и малой заметностью. Checkmate, в свою очередь, сочетает широкий спектр боевых возможностей и низкую стоимость.

«Checkmate — это легкий тактический самолет пятого поколения. Он оснащен одним двигателем, продвинутым бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения», — рассказали в издании.

Ранее сообщалось, что прототип новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. Его презентуют в рамках выставки Dubai Airshow.