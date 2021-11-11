Энергокризис и сокращение рабочей недели в Китае грозят глобальным дефицитом товаров

, 11 ноября. Перебои с электричеством в Китае, а также переход на двухдневную рабочую неделю с сокращением производства спровоцируют перебои с поставками товаров и рост цен на них, считают эксперты The Times.

Власти 16 китайских провинций ранее ввели нормирование потребления электричества. В результате на выпуск товаров затрачивается в два раза больше времени. Трудности, с которыми сталкиваются заводы, отражаются и на других участниках производственной цепочки, поскольку не хватает материалов для создания готовых товаров.

«К концу ноября все будет очень непросто с этим», — заявил эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

Государственная электросетевая корпорация КНР ранее объявила, что предстоящая зима станет «проверкой на прочность» для энергетического баланса страны. В настоящий момент Китай испытывает дефицит электроэнергии, однако такая ситуация, по мнению представителей ведомства, связана с сезонным ростом спроса на электричество.