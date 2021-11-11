Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 17:25
17:19
Общество
Парламент Латвии окончательно утвердил запрет на ношение георгиевских ленточек
17:16
Спорт
Российские фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят турнир в Австрии
17:16
Происшествия
Брат Хабиба опубликовал фото после сообщений о его причастности к наезду на полицейского
17:15
Спорт
Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит еврокубковый матч против «Локомотива»
17:12
Общество
Звезда «Городка» Юрий Стоянов признался, что знакомство с Олейниковым изменило его жизнь
17:12
Экономика
Силуанов: кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь
17:11
Общество
Фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
17:10
Весь мир
Визит члена правящей коалиции Израиля в Иорданию вызвал новый скандал вокруг Палестины
17:09
Общество
Глава Минкурортов Волченко объяснил, чего не хватает в Крыму для развития турсферы
17:07
Общество
Брянские священнослужители массово вакцинировались от коронавируса
Все новости

Энергокризис и сокращение рабочей недели в Китае грозят глобальным дефицитом товаров
Экономика
Энергокризис и сокращение рабочей недели в Китае грозят глобальным дефицитом товаров
Федеральное агентство новостей

, 11 ноября. Перебои с электричеством в Китае, а также переход на двухдневную рабочую неделю с сокращением производства спровоцируют перебои с поставками товаров и рост цен на них, считают эксперты The Times.

Власти 16 китайских провинций ранее ввели нормирование потребления электричества. В результате на выпуск товаров затрачивается в два раза больше времени. Трудности, с которыми сталкиваются заводы, отражаются и на других участниках производственной цепочки, поскольку не хватает материалов для создания готовых товаров.

«К концу ноября все будет очень непросто с этим», — заявил эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

Государственная электросетевая корпорация КНР ранее объявила, что предстоящая зима станет «проверкой на прочность» для энергетического баланса страны. В настоящий момент Китай испытывает дефицит электроэнергии, однако такая ситуация, по мнению представителей ведомства, связана с сезонным ростом спроса на электричество.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Энергокризис и сокращение рабочей недели в Китае грозят глобальным дефицитом товаров
китай электричество энергокризис производство товаров
Комментировать