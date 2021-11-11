Рост российского рынка видеоигр ожидается в 2021 году

Москва, 11 ноября. Объем российского рынка видеоигр в 2021 году вырастет на 1% по сравнению с 2020 годом, до 165,6 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении международного игрового бренда My.Games, входящего в Vk.

Похожая динамика наблюдается и на мировом рынке, где объем индустрии, согласно данным NewZoo, в 2021 году сократится на 1,1%. Такие показатели прежде всего связаны с эффектом высокой базы, вызванной строгими локдаунами 2020 года, когда люди уделяли больше времени играм дома.

Крупнейшим сегментом в России остается рынок игр для персональных компьютеров. Однако в текущем году он упадет на 4,6% и его объем составит 78,1 млрд рублей, притом как за минувший год он возрос на 34%, до 81,9 млрд рублей.

Зрелищные компьютерные игры с жестоким сюжетом серьезно воздействуют на психоэмоциональный фон ребенка. Об этом ранее предупредила детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.