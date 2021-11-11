Два жителя Мордовии после сбора конопли угодили в ДТП

Саранск, 11 ноября. Жителя Зубово-Полянского района Мордовии оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В августе 2021 года мужчина вместе с приятелем поехал на машине в село Такушево Теньгушевского района. На обратном пути он в поле нарвал дикорастущей конопли, которую спрятал в специально припасенную футболку, сообщают «Известия Мордовии».

На выезде из села сборщики урожая перед знаком об опасном повороте съехали в кювет и перевернулись. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля коноплю, которую обвиняемый собрал якобы для личного потребления.

Уточняется, что в салоне автомобиля было найдено более 82 граммов наркотика. В связи с этим нарушителю был выписан штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее СК РФ проводил проверку по факту отравления наркотиками четырех гастарбайтеров из Узбекистана.