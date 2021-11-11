Муцениеце заявила о готовности сняться с Прилучным в фильме после скандального развода

Москва, 11 ноября. Известная в России актриса Агата Муцениеце высказалась о бывшем муже Павле Прилучном. Артистка заявила, что готова сняться с ним в одном фильме.

Больше десяти лет назад популярная актриса тайно вышла замуж за своего коллегу по проекту «Закрытая школа». Спустя время у них родились двое детей Тимофей и Мия. Однако звездный брак не продлился долго, и в феврале 2020 года стало известно о разводе. Долгое время артисты не комментировали ситуацию, пока Муцениеце в слезах не опубликовала Instagram Stories , в которых рассказала о домашнем насилии и неподобающем поведении своего мужа. Спустя почти полгода они разошлись официально.

Недавно известная актриса приняла участие в YouTube-шоу блогера Иды Галич «Есть вопросики», в котором случайные прохожие на улице задают вопросы знаменитости. Один из москвичей поинтересовался, готова ли Муцениеце сняться в одном фильме с Прилучным.

«Конечно, я бы согласилась с ним сниматься, потому что в первую очередь я профессиональная актриса. А что такого?» — поинтересовалась артистка.

Prt Scr youtube.com / Galich Ida

Тут же она добавила, что пришла к этому решению далеко не сразу после скандального развода. Первое время она наотрез отказывалась играть с бывшим мужем в одном спектакле и даже не стала работать над проектом «В клетке». Но спустя время она отпустила ситуацию и не видит ничего страшного в том, чтобы встретиться с Прилучным на одной площадке.

После громкого расставания супруги смогли все-таки сохранить нормальные отношения ради двоих детей. Ранее стало известно, что Прилучный взял Тимофея и Мию на съемки нового проекта в Сочи.