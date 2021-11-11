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Уход Анны Дзюбы из дуэта Artik и Asti причинил Артему Умрихину много боли

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 15:56
Шоу-бизнес
Уход Анны Дзюбы из дуэта Artik и Asti причинил Артему Умрихину много боли
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 ноября. Решение певицы Анны Дзюбы покинуть популярный дуэт Artik и Asti принесло ее коллеге Артему Умрихину много страданий. Об этом откровенно рассказала близкая подруга исполнителя Анна Седокова.

Несколько недель назад музыканты официально объявили о распаде поп-группы. Вокалистка Дзюба решила уйти в сольное плавание, оставив Умрихина одного. В соцсетях музыкант отметил, что несмотря на решение певицы, Artik и Asti продолжит свое существование, но уже в другом составе. Свое мнение по этому поводу решила выразить популярная исполнительница Седокова.

Звезда рассказала, что хорошо знает историю со стороны Умрихина, поскольку дружит с ним уже много лет. По словам артистки, распад коллектива после десяти лет сотрудничества он переживает по-настоящему болезненно.

«Знаю, что ему очень больно. Я просто знаю Артика. Он суперкрутой, самый добрый и правильный человек во Вселенной. Мы лет 14 знакомы, у нас даже дуэт есть. Уверена, что его обезболит время», — откровенно рассказала певица в TikTok-шоу на «Новом Радио».

После того как стало известно об уходе Дзюбы из Artik и Asti, поклонники пытаются угадать, кто сможет ее заменить. По версии некоторых фанатов коллектива, на место певицы отлично бы подошла набирающая популярность артистка Mary Gu.

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Все новости / Шоу-бизнес / Уход Анны Дзюбы из дуэта Artik и Asti причинил Артему Умрихину много боли
дзюба седокова умрихин artik и asti
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