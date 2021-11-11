Робот «Промобот» помогает онкологам из Калуги опрашивать пациентов и собирать анализы

Калуга, 11 ноября. Механический сотрудник начал работать в Калужском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Промобот».

Робот измеряет количество сахара и кислорода в крови пациентов, объем легких, температуру, а также проводит скрининговый опрос. Как отмечается в сообщении компании, он значительно упрощает труд врачей и медицинских сестер.

«Он помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться», — рассказали в пресс-службе.

Если такая инициатива покажет положительные результаты, то в течение 2022-2023 годов не менее 10 роботов-медиков могут отправиться в лечебные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Российские ученые создали робота, который эффективно передвигается в водной и воздушной среде. Его обмундирование поможет автоматизировать контроль состояния нефтяных платформ.