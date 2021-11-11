Эрдоган объявил о намерении построить две новые АЭС в Турции после запуска «Аккую»

Анкара, 11 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал возведение двух новых атомных электростанций, строительство которых должно начаться вскоре после запуска АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.

«Мы проводим наши исследования с учетом растущих потребностей в энергии. Мы планируем ввести в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в 2023 году. После «Аккую» мы быстро начнем подготовку к нашей второй и третьей электростанциям», — заявил президент на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка в Анкаре.

Упомянутая электростанция возводится усилиями российской государственной энергетической компании «Росатом». Соответствующее соглашение было подписано в 2010 году, а непосредственно строительные работы стартовали в 2018 году.

Turkey intends to build its second and third nuclear power plants: Erdogan.



President Recep Tayyip Erdogan declared that preparations for Turkey's second and third nuclear power plants will begin following the completion of the Akkuyu Power Plant in the country's south. pic.twitter.com/mjGfMBQJrA — AlphaRadio106.5FM (@alpha1065fm) November 9, 2021

Сдача первого энергоблока планируется в мае 2023 года, и затем, по одному в год, к середине 2026 года в строй должны быть введены еще три реактора. После этого «Аккую» выйдет на установленную мощность в 4800 мегаватт (МВт), что позволит удовлетворить около 10% потребностей Турции в электроэнергии. Расчетный срок службы одного реактора составляет 60 лет с возможностью продления ресурса еще на 20 лет.

Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. При строительстве будут заняты 15 тысяч человек, а обеспечивать функционирование готового объекта — четыре тысячи человек.

«Те, у кого в сердце есть хоть малейшая чувствительность к экономической независимости Турции и благополучию турецкой нации, не могут выступать против ядерной энергетики. Мы будем искать способы более эффективно использовать наши возобновляемые источники энергии», — добавил Эрдоган.

"Turkey will swiftly start preparations for its second and third nuclear power plants, the country’s president said Tuesday.

These will follow the country’s first nuclear power plant, Akkuyu, which is being built in the southern Mersin province."https://t.co/ZXJaHzIpol pic.twitter.com/OVcaoqkSXA — Nuclear Focus (@nuclearfocus) November 10, 2021

По словам президента, к двум следующим электростанциям планируется также привлечь российскую сторону, и у него уже состоялся соответствующий разговор с Владимиром Путиным. Российский президент пообещал рассмотреть этот вопрос.