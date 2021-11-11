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Эрдоган объявил о намерении построить две новые АЭС в Турции после запуска «Аккую»
Весь мир
Эрдоган объявил о намерении построить две новые АЭС в Турции после запуска «Аккую»
ФБА «Экономика сегодня»  /  «Фотобанк АО АККУЮ НУКЛЕАР»

Анкара, 11 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал возведение двух новых атомных электростанций, строительство которых должно начаться вскоре после запуска АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.

«Мы проводим наши исследования с учетом растущих потребностей в энергии. Мы планируем ввести в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в 2023 году. После «Аккую» мы быстро начнем подготовку к нашей второй и третьей электростанциям», — заявил президент на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка в Анкаре.

Упомянутая электростанция возводится усилиями российской государственной энергетической компании «Росатом». Соответствующее соглашение было подписано в 2010 году, а непосредственно строительные работы стартовали в 2018 году.

Сдача первого энергоблока планируется в мае 2023 года, и затем, по одному в год, к середине 2026 года в строй должны быть введены еще три реактора. После этого «Аккую» выйдет на установленную мощность в 4800 мегаватт (МВт), что позволит удовлетворить около 10% потребностей Турции в электроэнергии. Расчетный срок службы одного реактора составляет 60 лет с возможностью продления ресурса еще на 20 лет.

Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. При строительстве будут заняты 15 тысяч человек, а обеспечивать функционирование готового объекта — четыре тысячи человек.

«Те, у кого в сердце есть хоть малейшая чувствительность к экономической независимости Турции и благополучию турецкой нации, не могут выступать против ядерной энергетики. Мы будем искать способы более эффективно использовать наши возобновляемые источники энергии», — добавил Эрдоган.

По словам президента, к двум следующим электростанциям планируется также привлечь российскую сторону, и у него уже состоялся соответствующий разговор с Владимиром Путиным. Российский президент пообещал рассмотреть этот вопрос.

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