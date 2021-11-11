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Компания BMW запустила производство футуристических электромотоциклов CE 04
Экономика
Компания BMW запустила производство футуристических электромотоциклов CE 04
pixabay.com

Берлин, 11 ноября. Массовое производство электромотоциклов BMW CE 04 стартовало на заводе в Берлине. Новый байк получил большое число функций, позволяющих ему стать лидером в своем сегменте.

Новинка способна развивать скорость до 120 км/ч. Она оснащена электродвигателем мощностью 42 лошадиные силы — в этом классе уже продается ряд моделей известных производителей.

Скутер от BMW поддерживает функции, недоступные классическим мотоциклам прежнего типа. Он обеспечен «автоматическим контролем стабильности» (ASC), «динамическим контролем сцепления» (DTC), а также имеет необычную для байков заднюю передачу, обеспечивающую уникальные возможности при маневрировании.

CE 04 будет доступно несколько видов зарядки, включая питание от обычной домашней розетки. Согласно данным BMW, предусмотрена в том числе быстрая зарядка от мощных зарядных станций.

Немецкая корпорация Bayerische Motoren Werke AG за январь-сентябрь заметно нарастила чистую прибыль. Ее значение возросло в 4,7 раза и достигло 10,207 млрд евро.

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