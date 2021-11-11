Невролог Жуков заявил, что большинство российских врачей верят в эффективность БАДов

Санкт-Петербург, 11 ноября. Многие российские медики искренне верят в эффективность биологически активных добавок (БАДов), спокойно выписывая их своим пациентам, заявил врач-невролог и медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков.

Специалист объяснил, почему врачи вместо лекарств предпочитают назначать именно БАДы и препараты с недоказанной эффективностью.

«В большинстве случаев врачи выписывают их не со зла. Они искреннее верят, что БАДы на самом деле работают. И это — корневая проблема образования и науки в нашей стране. Если больше врачей читали бы международные источники, то они бы понимали, что за границей все живут без противовирусных препаратов», — отметил Жуков в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По словам невролога, пациент способен самостоятельно отличить лекарство от БАДа. В этом в первую очередь поможет знание английского языка. Также можно изучить информацию о выписанном препарате в открытых интернет-источниках.

«В большинстве случаев врачи просто выписывают название лекарства. Если пациенту станет интересно, то он почитает инструкцию. К сожалению, медиков до сих пор учат прописывать все эти бесполезные препараты», — резюмировал эксперт.

Россиян ранее предупредили, что покупка БАДов через интернет может привести к необратимым последствиям для здоровья. Зачастую в Сети продают средства, в составе которых находятся психотропные и наркотические вещества.