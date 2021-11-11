Алексей Игонин назвал «комфортный» для России счет в игре с Кипром

Политик, футболист, спортивный эксперт Алексей Игонин считает, что матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр не стоит считать «генеральной репетицией» игры с Хорватией. Ранее ФАН привел расклады на игру Россия — Кипр, которая состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября, на «Газпром Арене». Начало матча в 20:00, игру покажет телеканал «Россия-1».

В это же время наши главные соперники в борьбе за выход напрямую на ЧМ-2022 — сборная Хорватии — встретятся на выезде с командой Мальты.

Напомним, Россия лидирует в группе H с 19 очками, у занимающей вторую строчку Хорватии 17 очков. Соперники России и Хорватии — Кипр и Мальта — расположились внизу таблицы на шестом и пятом месте соответственно.

Матч Хорватия — Россия состоится в Сплите в воскресенье, 14 ноября.

Алексей Игонин в авторской колонке для ФАН рассказывает, какой счет на табло он бы хотел увидеть в матче на «Газпром Арене», и объясняет, почему нельзя недооценивать важность игры с Кипром. Напомним, мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Нельзя настраивать команду «через игру». Колонка Алексея Игонина

Много раз слышал, что, дескать, матч с Кипром для нашей сборной — это «генеральная репетиция» перед встречей с хорватами. На мой взгляд, это не так. Советую избегать подобного отношения к этой игре. Я всецело поддерживаю точку зрения, что матч с командой Кипра — это никакая не «генеральная репетиция», а самостоятельное и очень важное спортивное событие.

Тем более, как мы знаем, могут быть маловероятные, но не с нулевыми шансами расклады, при которых наша команда получит путевку на ЧМ-2022 досрочно уже после игры с киприотами. Такое может случиться при неудаче хорватов. Не могу сказать, что это невозможно — есть немало примеров, когда команды более низкого класса обыгрывали фаворитов, добывая очки даже на выезде. Поэтому для нашей команды и ее тренерского штаба нет никакого смысла перед матчем с Кипром думать о следующей игре.

Все тренеры прекрасно понимают, что нельзя настраивать команду «через игру», на будущее. Тем более что по ходу матча с Кипром вполне могут произойти какие-то неожиданности, которые потребуют от нашего тренерского штаба тактических изменений. Мы сплошь и рядом видим, что сегодня возникают проблемы — ковидные и не только — чуть ли не на ровном месте. Так что считаю, что в матче с Кипром нашим ребятам нужно просто играть. Да и вообще, не нужно забывать, что спорт — это всегда история сегодняшнего дня, как говорится, здесь и сейчас.

Что касается того, какой счет я хотел бы увидеть на табло, скажу так: мне кажутся вполне комфортными цифры 2:0. И, конечно, будет отлично, если три очка в матче с Кипром нам достанутся без нервотрепки, без каких-то чрезмерных энергозатрат. Игра для нас очень важная. Нужно не только получить результат (в том, что это произойдет, я, в общем-то, уверен), но еще важно, какова будет цена.

Идеально добыть победу, как говорится, малой кровью, но настраиваться на это, думаю, не стоит. Как на такое рассчитывать в современном футболе? Мы видим, что и судейство сегодня стало гораздо строже, и большое количество желтых карточек может кардинально повлиять на игру. Так что нужно настраиваться на победу, но при этом быть готовыми к любым неожиданностям.