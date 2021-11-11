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«Война миров» и «Мальвиль» вошли в топ самых влиятельных фантастических романов
Общество
«Война миров» и «Мальвиль» вошли в топ самых влиятельных фантастических романов
pixabay.com  /  kellepics

Москва, 11 ноября. Киноиндустрия все чаще обращается к научно-фантастическим романам для создания крупнобюджетных проектов. Многие из них основаны на культовых произведениях классиков в самых разных жанрах — от киберпанка до космооперы.

«Война миров» Герберта Уэллса не раз вдохновляла кинематографистов на фантастические экранизации. По сюжету, жителям Англии приходится спасаться от истребления после нападения марсиан. Одной из самых известных адаптаций произведения стал аудиоспектакль Орсона Уэллса, который приняли за настоящий новостной репортаж.

Журналисты газеты «Культура» также включили в топ-5 самых влиятельных романов произведение «Мальвиль» Роберта Мерля. Действие разворачивается в постапокалипсисе после ядерной войны. Группа людей пытается выжить во французском замке и сталкиваются с ужасами нового мира.

«2001: Космическая одиссея» Артура Кларка прославилась благодаря культовой экранизации Стэнли Кубрика в 1968 году. Несмотря на то, что фильм был основан на романе, само произведение было окончательно написано лишь после завершения работы над киноадаптацией. История охватывает период от доисторических времен до далекого будущего, когда космонавты обнаруживают на Луне непроницаемый черный монолит.

«Война миров» и «Мальвиль» вошли в топ самых влиятельных фантастических романов
Кадр из фильма «Космическая одиссея 2001 года» /

Майкл Крайтон является признанным классиком жанра, несмотря на критику его произведений. Так, он подарил концепцию знаменитому «Миру Дикого Запада» и написал «Парк Юрского периода» — роман об ученом, который держит парк, где выращивает динозавров.

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика — роман, который рассказывает про охотника за головами Рика Декарда. Ему предстоит найти и отключить пять андроидов, которые сбежали из колонии на Марсе. В то же время герой пытается понять, есть ли разница между человеком и репликантом.

Научно-фантастический блокбастер «Дюна» Дени Вильнева, основанный на романе американского писателя Фрэнка Герберта, готовится к сиквелу после успешного кинопроката. Работа над продолжением стартует летом 2022 года.

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