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Анастасия Решетова отказалась от интервью Ксении Собчак ради собственного проекта

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 15:48
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась от интервью Ксении Собчак ради собственного проекта
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 11 ноября. Модель Анастасия Решетова в последний момент избежала беседы с телеведущей Ксенией Собчак. Экс-избранница рэпера Тимати объяснила, что заставило ее передумать.

Звезда шоу «Ты — топ-модель» занимается карьерой и творчеством после расставания с рэпером Тимати. Многие поклонники интересуются личностью нового бойфренда, которого блогер скрывает.

Многие СМИ пытались разузнать правду, однако лишь Собчак удалось договориться об интервью. Поэтому решение модели отказаться от беседы оказалось неожиданным. Решетова призналась в Instagram, что в последний момент выбрала собственный проект.

«Я сначала согласилась, но потом обстоятельства изменились. В итоге появился «Мой монолог». Думаю, в любом случае, если бы я тогда пошла к Ксении, мы бы сделали крутой контент, отличающийся от «Монолога». Это разное», — объяснила модель.

Анастасия Решетова отказалась от интервью Ксении Собчак ради собственного проекта
Prt Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

Решетова затронула в своем проекте множество болезненных тем. Так, она рассказала о расставании с рэпером и объяснила, что почувствовала, когда ее экс-избранник стал звездой проекта «Холостяк».

Фанаты гадают не только о возлюбленном Решетовой, но и о личной жизни Тимати. Этой осенью рэпера заметили в компании новой возлюбленной, которую артист нежно держал за руку.

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собчак интервью решетова
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