Публицист Микульскис назвал последствия активности США в Черном море для Украины

Из недавнего официального заявления Министерства обороны России стало окончательно понятно: США не собираются прекращать политику военных провокаций в Черноморском регионе, а Москва в свою очередь не будет равнодушно наблюдать за внеплановой активностью американского флота. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале анализирует причины этой активности и возможную российскую реакцию на нее.

Вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря 30 октября, затем, 3 ноября, к нему присоединился танкер John Lenthall, а днем позже — еще и флагман 6-го флота Mount Whitney, считающийся одним из самых совершенных кораблей управления.

Казалось бы, событие абсолютно рядовое и полностью соответствует положениям конвенции Монтре, которые регулируют время нахождения в Черном море и суммарный тоннаж боевых кораблей, не принадлежащих флотам региональных государств. Формально американцы ничего пока не нарушили, однако в российском оборонном ведомстве сочли этот рейд «визитом невежливости», о чем и сообщили в вышеупомянутом официальном заявлении. Причина самая очевидная: цели очередных совместных учений американцев и их черноморских союзников снова ставят под удар безопасность не только России, но и всего региона.

«С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — отмечается в документе Министерства обороны РФ.

В том, что Киев не остановится в своем стремлении вернуть под контроль Донбасс, причем делать это будет исключительно военными методами и в нарушение всех ранее достигнутых соглашений, сомнений нет уже давно. О таких понятиях, как Минские договоренности, «нормандский формат», «режим прекращения огня», на Украине забыли все: президент Зеленский, новый министр обороны Резников, глава МИД Кулеба… Не говоря уже о политических и военных фигурах калибром поменьше. И этот факт придает обеспокоенности Москвы абсолютно неиллюзорный смысл.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Ударит ли эсминец Porter в случае начала Киевом широкомасштабной войсковой операции своими «Томагавками» по целям в Донбассе, тем более в российском Крыму? В этом есть определенные сомнения. А вот в том, что само наличие флотской группировки, приведенной в полную боевую готовность и находящейся в непосредственной близости от зоны конфликта, может послужить тем триггером, который запустит новую полноценную войну на юго-востоке Украины — сомнений нет никаких. Как нет их и в том, что американцы с легкостью пойдут на любую провокацию против российского Черноморского флота и какое-то из их действий вполне может стать роковым…

Кстати, одними кораблями нынешняя американская активность в Черном море не ограничивается. Так, 6 ноября в 100 километрах от нашей государственной границы совершили тренировочный полет два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1В, способных нести на борту ядерное оружие, а спустя три дня, 9 ноября, вылетевший с авиабазы Рамштайн самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской территории уже на 35 километров. Без внимания эти полеты, разумеется, оставлены не были — радиолокационные средства сил ПВО ВКС РФ взяли самолеты на сопровождение, но сам факт столь демонстративных недружественных действий американских экипажей заставляет о многом задуматься. Например, о том, что еще одни американские учения, прошедшие в начале ноября, вряд ли совпали во времени с черноморскими по чистой случайности.

Речь идет об учениях Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Global Thunder 22, в ходе которых были проинспектированы все элементы американской ядерной триады. То есть свою способность уничтожать цели подтвердили летчики стратегической авиации, расчеты стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет, экипажи подводных лодок... Причем особое внимание было уделено сохранению боевой устойчивости в случае ответного удара. Стоит ли говорить о том, что масштаб этих «игрищ» прямо указывает на то, что ни о какой «ограниченной ядерной войне» речи уже не ведется и американцы тренируются наносить удары по России всеми имеющимися средствами.

В ситуации с Global Thunder немного успокаивает то, что учения эти не внеплановые, а ежегодные, носящие, так сказать, дежурный характер. В отличии от тех, что разворачиваются в настоящий момент в Черном море.

kremlin.ru / Администрация президента России

Флот и сухопутные межвидовые соединения ВС РФ к любым неожиданностям со стороны незваных гостей, конечно, готовы — например, по тому же «Портеру» электронные пуски наших противокорабельных ракет были произведены почти сразу же после того, как он оказался в зоне их досягаемости, и этот факт наверняка не вселил в экипаж эсминца лишнего оптимизма. Так же, как в командование американскими ВМС не вселили оптимизма слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, произнесенные им в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — заявил глава Министерства обороны РФ.

В свете сказанного Шойгу можно констатировать, что желание США и НАТО усилить свое присутствие в Черном море будет ограничиваться не только конвенцией Монтре, но и тем, что дислоцированный в нем российский флот продолжает наращивать свою мощь и боевые возможности — за сравнительно небольшой промежуток времени им были получены еще шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, которые своими «калибрами» способны устроить любому агрессору множество больших проблем. К тому же модернизируется не только морская составляющая, но и все остальные виды вооруженных сил, охраняющих южную морскую границу страны.

Что же касается Украины, которая так надеется на вооруженное вмешательство Запада в ее конфликт с Донбассом. Киевским «стратегам» давно пора уяснить одну мысль: уповая на США, они не только ставят под удар самих себя, но и роют могилу государственному суверенитету страны, который и так-то не очевиден, а с их помощью может и вовсе кануть в Лету.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.