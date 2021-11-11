Визит члена правящей коалиции Израиля в Иорданию вызвал новый скандал вокруг Палестины

Тель-Авив, 11 ноября. Итоги переговоров между лидером израильской партии арабского меньшинства «Раам» Мансуром Аббасом и королем Иордании Абдаллой II стали серьезным ударом для правящей коалиции еврейского государства и премьер-министра Нафтали Беннета.

Любопытный представитель Израиля в Аммане

Днем 9 ноября пресс-службой королевского дворца в Аммане была опубликована информация об исторической встрече между Аббасом и Абдаллой II, продолжавшейся четыре часа. Текст сопровождался совместной фотографией во время переговоров.

«Его Величество [Абдалла II] подчеркнул необходимость достижения справедливого и всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах, которое гарантирует создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с границами от 4 июня 1967 года», — отмечалось в пресс-релизе.

???????????????? — PHOTO: The Jordanians released a picture of King Abdullah's meeting with Israeli Arab Knesset Member Mansour Abbas.



Interesting point: Jordan hasn’t released any photos of the king's previous meetings with PM Bennett, Lapid, Ganz or President Herzog | @AmichaiStein1 pic.twitter.com/HSeNbR0tu3 — Belaaz News (@TheBelaaz) November 9, 2021

Далее в заявлении говорилось, что Мансур Аббас «высоко оценил» позицию Абдаллы II по палестинскому вопросу, а также усилия Иордании по сохранению статус-кво в Иерусалиме

Новая «зацепка» для Нетаньяху

Фотография и пресс-релиз королевского дворца Иордании стал настоящим «даром» для экс-премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который не упускает возможности раскритиковать коалицию из восьми абсолютно разных партий, с трудом сформировавших единый блок ради его свержения в июне.

Известный политик написал в своем Twitter-аккаунте, что Нафтали Беннет продолжает «продавать Израиль на распродаже». Он также назвал Аббаса «исполняющим обязанности премьер-министра» и процитировал заявление пресс-службы дворца в Аммане.

בנט ממשיך במכירת החיסול של ישראל.



ראש הממשלה בפועל, מנסור עבאס, נפגש היום עם מלך ירדן. לפי ההודעה הרשמית של ירדן: ״השניים דנו בהתפתחויות בשטחים הפלסטיניים, מלך ירדן הדגיש את עמידתו לצד האחים הפלסטיניים במאמצם להשיג את זכויותיהם״. pic.twitter.com/6RxX67Iiss — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 9, 2021

Эта новость, вероятно, стала новой «головной болью» Беннета, который часто подчеркивает, что в соответствии с коалиционным соглашением Аббас должен сосредоточиться исключительно на гражданских вопросах. Однако очевидно, что израильский премьер заранее знал о визите Аббаса в Иорданию и даже одобрил его. Более того, он осознавал, что руководитель «РААМ» будет проводить длительные переговоры с королем по деликатным дипломатическим вопросам.

По данным израильских СМИ, вечером 9 ноября офис Беннета выразил свое возмущение заявлением дворца Абдаллы II. В некоторых сообщениях говорилось, что иорданская сторона пообещала удалить любые сообщения о дипломатических переговорах.

Несмотря на это, к утру 10 ноября арабоязычная пресса пестрела заголовками об исторической встрече, в которых цитировалось обещание короля Абдаллы II быть на одной стороне с палестинскими братьями ради достижения мира на основе решения о двух государствах.

رئيس القائمة الموحدة بالكنيست، منصور عباس: "المسجد مكان لصلاة المسلمين وحائط البراق الغربي مكان لصلاة اليهود، هذه تسوية مناسبة لهذه المرحلة". pic.twitter.com/JkzyqUom6i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2021

Встреча Мансура Аббаса и короля Абдаллы II укрепляет репутацию короля среди палестинского населения в его стране, но наносит большой ущерб Беннету, особенно среди правого электората. По этой причине оппозиция начала нагнетать обстановку.

Так, партия Нетаньяху «Ликуд» опубликовала на странице в Twitter следующее сообщение:

«Арабские СМИ празднуют. Правительство Беннета-Аббаса продвигается вперед в создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Это правительство опасно для Израиля, поэтому мы будем работать над тем, чтобы свергнуть его как можно быстрее».

התקשורת הערבית חוגגת: ממשלת בנט-עבאס מקדמת הקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים. הממשלה הזאת מסוכנת לישראל ולכן נמשיך לפעול כדי להפיל אותה בהקדם. pic.twitter.com/UWCGRbW2QB — הליכוד (@Likud_Party) November 10, 2021

«Если нам еще нужны доказательства того, что этим правительством управляет исламское движение, действующее во имя палестинских устремлений, мы их только что получили. Это правительство представляет угрозу для безопасности Израиля», — заявил член Кнессета от «Ликуда» Мики Зохар.

פגישת עבאס-עבדאללה | ח"כ @zoharm7 תוקף אצל @efitriger: "אם היינו צריכים הוכחה נוספת לכך שהממשלה מנוהלת ע"י התנועה האסלאמית שפועלת בשם השאיפות הפלסטיניות - קיבלנו אותה. הממשלה הזו הפכה להיות מסוכנת לבטחון ישראל"

(צילום: יונתן זינדל, פלאש90) pic.twitter.com/OmovcVLeyK — גלצ (@GLZRadio) November 10, 2021

«Мансур Аббас, которого Беннет послал представлять нас в Иордании, утверждает, что евреи должны молиться только у Западной стены, потому что Храмовая гора принадлежит им (арабам — Прим. ред.). С такими представителями кому нужны враги?» — депутат Кнессета от партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир.

מנסור עבאס שבנט שלח לייצג אותנו בירדן, אומר הערב בערוץ 12 שיהודים צריכים להתפלל רק בכותל המערבי, כי הר הבית הוא שלהם. עם כאלה נציגים מי צריך אויבים? pic.twitter.com/drgxqxyx26 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 9, 2021

Справедливости ради известный израильский журналист Барак Равид отметил, что Нетаньяху и его правительство также предпринимали аналогичные и даже более спорные шаги, чем Беннет.

«Еще одно объявление от департамента фактов: Биньямин Нетаньяху вел переговоры с палестинцами, иорданцами, египтянами и американцами о создании Палестинского государства на основе границ 67 [года] со столицей в Восточном Иерусалиме. Нетаньяху также достиг соглашения с иорданцами и американцами о статус-кво на Храмовой горе. Он вел переговоры с [президентом Сирии Башаром] Асадом об уходе с Голан. Мансур Аббас и Нафтали Беннет не делали этого.

עוד הודעה ממחלקת העובדות: בנימין נתניהו נשא ונתן עם הפלסטינים, הירדנים, המצרים והאמריקנים על הקמת מדינה פלסטינית על בסיס קווי 67 עם בירה במזרח ירושלים. נתניהו גם הגיע להסכם עם הירדנים והאמריקנים על סטטוס קוו בהר הבית. הוא נשא ונתן עם אסד על נסיגה מהגולן. מנסור עבאס ונפתלי בנט לא — Barak Ravid (@BarakRavid) November 9, 2021

В итоге в социальных сетях пользователи начали вспоминать факты из прошлого и обвинять правых политиков в неподобающей риторике по отношению к острым вопросам. Основным бенефициаром при этом стал сам Аббас, который укрепил свой политический статус как в Израиле, так и в арабских государствах.

План по бюджету

Скандал вокруг визита в Амман отчасти стал продолжением серии нападок на лидера «РААМ» со стороны «Ликуда». В течение нескольких недель партия Нетаньяху заявляла о связях между Мансуром Аббасом и палестинским исламистским движением ХАМАС.

Эта кампания набрала обороты во время дебатов по государственному бюджету, в ходе которых «РААМ» удалось добиться выделения миллиардов шекелей для арабского сектора. Правая оппозиция утверждала, что часть этих денег будет направлена в сектор Газа через сеть НКО для финансирования террористической деятельности.

Действия депутатов «Ликуда» были нацелены на дестабилизацию правящей коалиции и срыв попыток по утверждению бюджетов на 2021 и 2022 годы, что привело бы к падению правительства и досрочным выборам. Однако планы партии Нетаньяху не увенчались успехом, а 5 ноября бюджет государства был утвержден.

"Lawmakers approve legislation with vote of 59-56, further shoring up government’s stability, a day after approval of 2021 budget averted threat of early elections."https://t.co/kAM20B8tlV — J Street (@jstreetdotorg) November 5, 2021

После этого министр жилищного строительства Зеев Элькин заявил об окончании эпохи Нетаньяху в политике Израиля.