Зампредседателя «Сбера» Попов: цены на жилье в России стабилизируются

Москва, 11 ноября. Сбербанк отмечает признаки стабилизации цен на недвижимость в России. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

По его словам, в 2020 году в крупных городах страны стоимость жилья поднялась почти на 20%, а в первой половине 2021 года рост составил 10-20%. Но на текущий момент есть ряд факторов, которые поспособствуют охлаждению спроса на квартиры.

Прежде всего это повышение ключевой ставки и частичное замещение льготной ипотеки кредитными программами банков, указал Попов. На этом фоне стабилизация цен на жилищном рынке России продолжится в первом полугодии 2022 года.

Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на квартиры, следует продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы. Такое предложение выдвинули в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.