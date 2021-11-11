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Звездный визажист Гоар Аветисян похвасталась результатом похудения на 21 кг
Шоу-бизнес
Звездный визажист Гоар Аветисян похвасталась результатом похудения на 21 кг
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 11 ноября. Известный в России визажист и блогер Гоар Аветисян продемонстрировала результаты феноменального похудения. За три месяца имиджмейкер скинула больше 20 килограмм на строгой диете.

Звездный визажист всю сознательную жизнь ведет борьбу с лишними килограммами. Ради стройной фигуры она прибегала к помощи пластических хирургов. С помощью врачей Аветисян создала себе тонкую талию, подтянутые ягодицы, убрала лишний жир на животе и подтянула чрезмерно большую грудь. Однако несмотря на все усилия, вскоре она вернулась к привычному рациону, что повлияло на увеличение веса.

Заметив ухудшения, Аветисян срочно взяла себя в руки и в течение трех месяцев строго контролировала свой рацион. Визажист питалась исключительно низкокалорийной пищей, не забывая при этом о тренировках. Все усилия привели к отличному результату — она похудела на 21 килограмм. По словам знаменитости, теперь она без труда может влезть в одежду 42 размера, что раньше казалось нереальным.

Звездный визажист Гоар Аветисян похвасталась результатом похудения на 21 кг
Pr Scr instagram.com / @goar_avetisyan

Поклонники и супруг визажиста начали бить тревогу. Многие опасаются, что из-за резкого снижения веса Аветисян может получить «бонусом» серьезные проблемы со здоровьем. Однако блогера это не пугает, поскольку она планирует избавиться еще от пяти килограмм.

Ранее в своем блоге в социальной сети Instagram Аветисян откровенно рассказала о липосакции. Звезда, не стесняясь, продемонстрировала свою фигуру до и после хирургической процедуры.

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