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Египет включил новую ячейку ИГ в список террористических организаций
Весь мир
Египет включил новую ячейку ИГ в список террористических организаций
stocksnap.io  / 

Каир, 11 ноября. Судебные власти включили ячейку «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в списки террористических движений.

Это произошло после того, как 10 ноября двух ее членов приговорили к пожизненному заключению, и еще одного — к 15 годам лишения свободы. Все они действовали ранее на территории Каира и проходили по так называемому «делу о ячейке ИГ1 из района Аз-Завия аль-Хамра».

Среди обвиняемых на слушании присутствовали две женщины, которые получили сроки в три года и 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил внести связанную с ИГ организацию, к которой они относятся, в список террористических.

Преступники проходили по нескольким обвинениям, включая такие, как присоединение к экстремистской группе, целью которой является призыв к нарушению общественного порядка и угрозе безопасности населения, а также посягательство на личную свободу граждан. В постановлении суда указано, что подозреваемые основали террористическую ячейку, объявившую представителей власти «неверными» по мусульманским законам и призывавшую к насильственной смене режима.

Правовая система Египта предусматривает строгие наказания для всех, кто присоединяется к экстремистским движениям или как-либо участвует в их деятельности. Военнослужащие или полицейские, а также любой, кто принуждает человека или побуждает его примкнуть к террористической группе или препятствует его выходу из таковой, наказывается пожизненным лишением свободы.

Так, в июне пятерых студентов, уличенных в связях с ИГ, приговорили к длительному тюремному заключению. Подсудимые обвинялись в организации серии терактов на объектах вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг египет
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