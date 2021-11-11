Женя Огурцова стала участницей группы «Ранетки» благодаря связям отца

Москва, 11 ноября. Бывшая участница популярной молодежной группы «Ранетки» Женя Огурцова вспомнила о кастинге в проект. Звезда рассказала, что попала в коллектив благодаря связям своего отца и умении играть на инструментах.

В середине лета Огурцова выпустила книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад», которую посвятила тяжелому периоду популярности. В YouTube-шоу «Алена, блин!» экс-солистка «Ранеток» рассказала ведущей Алене Жигаловой о том, как попала в группу.

По словам Жени, кастинга в как такового в группу не было. Продюсеры брали в коллектив всех, кто умел хоть как-то играть на музыкальных инструментах. Кроме того, попасть на сцену девочке помогли связи ее отца.

«У меня кастинга не было, потому что мой папа был в какой-то момент лучшим другом продюсера «Ранеток» Сергея Мельниченко. И мама, и папа, наши семьи очень дружили. Они познакомились, наверное, когда мне было года три», — поделилась Огурцова.

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Когда продюсер заявил о желании собрать женскую поп-группу, отец Огурцовой отправил ее на прослушивание. В тот момент ей было всего 14 лет и она не сильно владела инструментами, однако этого хватило.

«Главное было держать ритм, потому что играть научится можно, но если ты не попадаешь в ритм и плывешь, то будет сложно. Естественно, меня сразу взяли. Но я не хотела, я занималась сноубордом, у меня на носу были соревнования, я поступала в медицинский. У меня все было очень нормально и классно», — рассказала артистка.

По словам Огурцовой, ее отец до сих пор не знает о тех ужасах, с которыми долгое время сталкивались участницы «Ранеток». Она призналась, что старается делать так, чтобы ее родители не читали откровения в книге.

Ранее в интервью экс-ранетка рассказала, что домогательства и насилие — те явления, с которыми сталкивается практически каждый артист в российском шоу-бизнесе.