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Лавров пообещал Франции «серьезный разговор» по Украине в формате «2+2»
Политика
Лавров пообещал Франции «серьезный разговор» по Украине в формате «2+2»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 11 ноября. Российская Федерация проведет переговоры с Францией по ситуации на Украине в формате «2+2». Разговор обещает быть крайне серьезным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Формат «2+2» предусматривает присутствие с каждой из сторон за столом переговоров министра иностранных дел и министра обороны. Диалог между российской и французской сторонами назначен на 12 ноября. Как отметил Лавров, деструктивная политика официального Киева, нарушающая положения Минских соглашений, реализуется при попустительстве, а порой и прямом содействии Франции и ФРГ.

«У нас будет очень серьезный разговор на эту тему... Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили», — сообщил министр иностранных дел.

Силы ВСУ ведут активные боевые действия на юго-востоке Украины. Так, например, за 8 ноября было зарегистрировано три нарушения режима прекращения огня против ЛНР со стороны подконтрольных Киеву сил.

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украина россия донбасс минские соглашения лавров франция переговоры
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