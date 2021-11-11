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Скончался глава латвийской контрразведки Янис Майзитис

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 15:22
Общество
Скончался глава латвийской контрразведки Янис Майзитис
wikipedia.org  /  Saeima / CC BY-SA 2.0

Рига, 11 ноября. Ушел из жизни директор латвийского Бюро по защите конституции, бывший генеральный прокурор Латвии Янис Майзитис. Ему было 60 лет. Причина смерти пока не указывается.

Гибель Майзитиса подтвердил президент Латвии Эгил Левитс в соцсети Twitter. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего. Также глава поблагодарил Яниса за служение государству.

Янис Майзитис начал в 1991 году с работы в Цесисской прокуратуре. С 2000 по 2010 год он занимал пост генерального прокурора Латвии.

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Латвия глава майзитис
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