Политолог Бабич о нападках Запада на Россию: «Идет борьба не на жизнь, а на смерть»

Европейские чиновники рассматривают возможность введения санкций в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе, где мигранты с Ближнего Востока пытаются прорваться на территорию ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Европейского союза.
Под новые санкции могут попасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Кроме российской авиакомпании, ограничения также могут ввести против турецкой Turkish Airlines. Новый пакет санкций Евросоюз может объявить совместно с Соединенными Штатами и Великобританией.
Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно, однако понятно уже то, что Евросоюз и дружественные ему государства прорабатывают рычаги давления на Белоруссию и Россию. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции подпадут как физические, так и юридические лица.
Журналист, аналитик и политолог Дмитрий Бабич в беседе с ФАН прокомментировал планы Европейского союза ввести санкции против «Аэрофлота». По его мнению, если Запад ограничит полеты российской компании через территорию ЕС, то Москва ответит аналогично.
«В действиях Евросоюза и США нет прагматичной цели, когда они что-то враждебное предпринимают в отношении России. Это идеологическая вещь. Совершенно очевидно, что если будут наложены санкции на «Аэрофлот», то Россия ответит асимметрично. То есть могут возникнуть проблемы у европейских компаний, которые летают через территорию России. Напомню, что западные компании больше летают через РФ, чем российские компании через Евросоюз», — сказал собеседник ФАН.
Аналитик отметил, что сегодня России противостоит идеология, которая будет пытаться навредить Москве даже в ущерб себе.
«Запад прекрасно понимает, что если последуют ответные меры, то пострадают прежде всего компании и граждане Евросоюза. Однако логика ЕС и США заключается в следующем: Запад со своей радикальной идеологией рассматривает Россию как «негативного героя» в мировой пьесе жизни, поэтому иностранцы считают, что это не грех — ограничить возможность РФ влиять на мировые дела. То есть не давать ей зарабатывать деньги, расширять свое дипломатическое влияние, получать технологии. Именно такая логика действует на Западе.
Например, «Северный поток — 2» выгоден Германии и другим странам ЕС, но в ФРГ есть мощные силы, которые пытаются противостоять реализации проекта, а в немецкой прессе девять из десяти статей, рассказывавших об «СП-2», являются негативными по отношению к трубопроводу. С чем это связано? Это связано как раз с той самой идеологией, которая гласит: «Да, мы получим деньги от «Северного потока», но вы поймите, что, когда газопровод начнет функционировать, средства также получит и Россия, которая якобы может представлять угрозу планам по установлению демократии во всем мире». Нам противостоит именно такая идеология», — указал эксперт.
По словам Дмитрия Бабича, западная идеология сегодня направлена на ослабление России. Иностранные государства хотят, чтобы Москва делала все, что им нужно.
«Кроме того, идеология Запада использует некоторые местные страхи и национализмы. В случае с Польшей это застаревший национализм, связанный с неприязнью к России. Корни его уходят в XVIII и XIX века. Но он не был бы таким сильным, если бы его сейчас не использовала и не поддерживала западная идеология, которая, кстати, уцепилась за историю с мигрантами на польско-белорусской границе. Этот конфликт, если по-честному, должен был не выходить за рамки двух государств — Польши и Белоруссии. Можно было договориться с Минском и решить данный вопрос путем переговоров. Но проблема западной идеологии заключается в том, что она такие конфликты не тушит, а расширяет.
Помимо этого, западная идеология на компромиссы не идет, так как диалог возможен только о задаче неприятеля. У нас любят цитировать западных лидеров, которые говорят, что с Россией нужен диалог. А потом выясняется, что Запад видит в этом диалоге следующее: Россия должна сделать все, что хотят иностранцы, без всяких уступок с их стороны. Это логика конфликта, но не его решения. Просто используется любой повод, чтобы ослабить противника. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но не с нашей стороны и народа, проживающего на Западе, а со стороны идеологии, которая там господствует», — резюмировал Дмитрий Бабич.
Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило, что все нелегальные мигранты, проникшие незаконно на территорию страны, задержаны.