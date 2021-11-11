Политолог Бабич о нападках Запада на Россию: «Идет борьба не на жизнь, а на смерть»

Европейские чиновники рассматривают возможность введения санкций в отношении российского «Аэрофлота» из-за ситуации, сложившейся на польско-белорусской границе, где мигранты с Ближнего Востока пытаются прорваться на территорию ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Европейского союза.

Под новые санкции могут попасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Кроме российской авиакомпании, ограничения также могут ввести против турецкой Turkish Airlines. Новый пакет санкций Евросоюз может объявить совместно с Соединенными Штатами и Великобританией.

Окончательное решение по санкциям еще не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно, однако понятно уже то, что Евросоюз и дружественные ему государства прорабатывают рычаги давления на Белоруссию и Россию. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Белоруссии, причем под рестрикции подпадут как физические, так и юридические лица.

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Журналист, аналитик и политолог Дмитрий Бабич в беседе с ФАН прокомментировал планы Европейского союза ввести санкции против «Аэрофлота». По его мнению, если Запад ограничит полеты российской компании через территорию ЕС, то Москва ответит аналогично.

«В действиях Евросоюза и США нет прагматичной цели, когда они что-то враждебное предпринимают в отношении России. Это идеологическая вещь. Совершенно очевидно, что если будут наложены санкции на «Аэрофлот», то Россия ответит асимметрично. То есть могут возникнуть проблемы у европейских компаний, которые летают через территорию России. Напомню, что западные компании больше летают через РФ, чем российские компании через Евросоюз», — сказал собеседник ФАН.

Аналитик отметил, что сегодня России противостоит идеология, которая будет пытаться навредить Москве даже в ущерб себе.

«Запад прекрасно понимает, что если последуют ответные меры, то пострадают прежде всего компании и граждане Евросоюза. Однако логика ЕС и США заключается в следующем: Запад со своей радикальной идеологией рассматривает Россию как «негативного героя» в мировой пьесе жизни, поэтому иностранцы считают, что это не грех — ограничить возможность РФ влиять на мировые дела. То есть не давать ей зарабатывать деньги, расширять свое дипломатическое влияние, получать технологии. Именно такая логика действует на Западе. Например, «Северный поток — 2» выгоден Германии и другим странам ЕС, но в ФРГ есть мощные силы, которые пытаются противостоять реализации проекта, а в немецкой прессе девять из десяти статей, рассказывавших об «СП-2», являются негативными по отношению к трубопроводу. С чем это связано? Это связано как раз с той самой идеологией, которая гласит: «Да, мы получим деньги от «Северного потока», но вы поймите, что, когда газопровод начнет функционировать, средства также получит и Россия, которая якобы может представлять угрозу планам по установлению демократии во всем мире». Нам противостоит именно такая идеология», — указал эксперт.

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По словам Дмитрия Бабича, западная идеология сегодня направлена на ослабление России. Иностранные государства хотят, чтобы Москва делала все, что им нужно.

«Кроме того, идеология Запада использует некоторые местные страхи и национализмы. В случае с Польшей это застаревший национализм, связанный с неприязнью к России. Корни его уходят в XVIII и XIX века. Но он не был бы таким сильным, если бы его сейчас не использовала и не поддерживала западная идеология, которая, кстати, уцепилась за историю с мигрантами на польско-белорусской границе. Этот конфликт, если по-честному, должен был не выходить за рамки двух государств — Польши и Белоруссии. Можно было договориться с Минском и решить данный вопрос путем переговоров. Но проблема западной идеологии заключается в том, что она такие конфликты не тушит, а расширяет. Помимо этого, западная идеология на компромиссы не идет, так как диалог возможен только о задаче неприятеля. У нас любят цитировать западных лидеров, которые говорят, что с Россией нужен диалог. А потом выясняется, что Запад видит в этом диалоге следующее: Россия должна сделать все, что хотят иностранцы, без всяких уступок с их стороны. Это логика конфликта, но не его решения. Просто используется любой повод, чтобы ослабить противника. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но не с нашей стороны и народа, проживающего на Западе, а со стороны идеологии, которая там господствует», — резюмировал Дмитрий Бабич.

Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило, что все нелегальные мигранты, проникшие незаконно на территорию страны, задержаны.