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ВКС РФ направили Су-30 для сопровождения британского самолета-разведчика у границ России
Армия
ВКС РФ направили Су-30 для сопровождения британского самолета-разведчика у границ России
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 11 ноября. Российский истребитель был поднят в воздух для сопровождения британского самолета-разведчика, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, самолет Boeing RC-135 Военно-воздушных сил Великобритании пытался приблизиться к государственной границе в районе Крыма.

«С 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С целью недопущения нарушения в воздух был поднят истребитель Су-30 ВКС РФ. Он сопровождал британский RC-135, пока тот не сменил курс.

Ранее в министерстве заявляли о растущей активности авиации НАТО у рубежей РФ. Так, всего за сутки российские военные зафиксировали полеты сразу нескольких иностранных разведывательных самолетов.

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