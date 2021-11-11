Порт-о-Пренс, 11 ноября. Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну, пока функционируют коммерческие рейсы. Сообщение появилось на официальном сайте дипведомства.

Security Alert: U.S. Embassy Port-au-Prince, Haiti (November 10, 2021)

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Location: Haiti

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Events: The Department of State urges U.S. citizens to make plans to depart Haiti now via commercial means… (full alert below)https://t.co/sxBXWViHbS — ACS Port-au-Prince (@ACSPAP) November 11, 2021

В своем обращении сотрудники посольства ссылаются на «проблемы с безопасностью и инфраструктурой» в Гаити. Дипломаты просят планировать вылет в ближайшее время, так как из-за нехватки топлива невозможно будет получить доступ к базовым услугам, таким как банковское обслуживание, медицина, интернет и частный транспорт.

«Гражданам США следует тщательно взвесить риски, связанные с поездкой в Гаити или пребыванием в этой стране, в свете текущей ситуации в области безопасности. В настоящее время места на коммерческих рейсах остаются свободными. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о том, что Государственный департамент может и не может сделать в кризисной ситуации», — говорится в заявлении посольства.

Кризис в Гаити

Нехватка горючего в Гаити, продолжающаяся несколько дней, привела к закрытию многих бизнесов. Больницы, которые используют дизельные генераторы для получения электричества из-за частых сбоев, также перестали работать. Топливный дефицит еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения.