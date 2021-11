Порт-о-Пренс, 11 ноября. Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну, пока функционируют коммерческие рейсы. Сообщение появилось на официальном сайте дипведомства.

Security Alert: U.S. Embassy Port-au-Prince, Haiti (November 10, 2021)

—

Location: Haiti

—

Events: The Department of State urges U.S. citizens to make plans to depart Haiti now via commercial means… (full alert below)https://t.co/sxBXWViHbS