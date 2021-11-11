Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 15:54
15:54
Общество
Невролог Жуков заявил, что большинство российских врачей верят в эффективность БАДов
15:53
Политика
Политолог Бабич о нападках Запада на Россию: «Идет борьба не на жизнь, а на смерть»
15:53
Происшествия
Игра на бирже с мошенниками сделала оренбуржца беднее на 1,2 миллиона рублей
15:52
Общество
Власти Смоленской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
15:52
Общество
Крым получит более 9 миллиардов рублей на ремонт дорог в ближайшие три года
15:51
Общество
«Война миров» и «Мальвиль» вошли в топ самых влиятельных фантастических романов
15:48
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась от интервью Ксении Собчак ради собственного проекта
15:46
Общество
Авиакомпания Utair прорабатывает форматы контроля за наличием QR-кодов у пассажиров
15:44
Весь мир
Лавров не увидел ничего негативного в соглашении между Мали и российской ЧВК
15:44
Спорт
Погба хочет зарабатывать больше Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Все новости

Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну
Весь мир
Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну
Global Look Press  /  David de la Paz / XinHua

Порт-о-Пренс, 11 ноября. Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну, пока функционируют коммерческие рейсы. Сообщение появилось на официальном сайте дипведомства.

В своем обращении сотрудники посольства ссылаются на «проблемы с безопасностью и инфраструктурой» в Гаити. Дипломаты просят планировать вылет в ближайшее время, так как из-за нехватки топлива невозможно будет получить доступ к базовым услугам, таким как банковское обслуживание, медицина, интернет и частный транспорт.

«Гражданам США следует тщательно взвесить риски, связанные с поездкой в Гаити или пребыванием в этой стране, в свете текущей ситуации в области безопасности. В настоящее время места на коммерческих рейсах остаются свободными. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о том, что Государственный департамент может и не может сделать в кризисной ситуации», — говорится в заявлении посольства.

Кризис в Гаити

Нехватка горючего в Гаити, продолжающаяся несколько дней, привела к закрытию многих бизнесов. Больницы, которые используют дизельные генераторы для получения электричества из-за частых сбоев, также перестали работать. Топливный дефицит еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посольство США в Гаити призвало американцев покинуть страну
сша гаити нехватка топлива
Комментировать