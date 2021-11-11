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Минобороны РФ: НАТО существенно нарастила активность в Черноморском регионе
Армия
Минобороны РФ: НАТО существенно нарастила активность в Черноморском регионе
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. США и их союзники по Североатлантическому альянсу существенно увеличили военное присутствие в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, прежде всего рост интенсивности действий замечен среди военно-морских сил западных стран. Однако помимо этого, число полетов над акваторией Черного моря увеличили самолеты воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

«Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе», — сказано в сообщении.

Ранее Шестой флот ВМС США направил в Черное море вооруженный крылатыми ракетами эсминец USS Porter и корабль управления USS Mount Whitney. Силы и средства Черноморского флота России сразу же приступили к слежению за действиями боевых единиц.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил США о рисках в связи с военной активностью НАТО в Черном море. Дипломат уверен, что речь идет об очередной попытке «испытать Москву на прочность», передает «Царьград».

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