Более 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили визы

Мехико, 11 ноября. По меньшей мере 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили гуманитарные визы или разрешение на постоянное проживание. Об этом сообщает Национальный институт миграции Мексики.

Большая часть беженцев, получивших легальный статус, — это лица, находящиеся в уязвимом положении: несовершеннолетние, беременные и люди, у которых имеются проблемы со здоровьем. Остальным пришел положительный ответ на запрос о предоставлении убежища.

Правительство Мексики выступило с инициативой о выдаче гуманитарных виз взамен на прекращение движения каравана. В случае получения этого типа разрешения на въезд мигранты были бы вынуждены обратиться к правительству и дать согласие на перемещение в другие штаты. Однако многие отклонили предложение властей из-за негативного опыта с миграционными службами по причине невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.

#CiroEnImagen Poco a poco la Caravana Migrante, que salió de Chiapas, se va reduciendo. Unos se han adelantado, otros se han entregado y otros más han conseguido visa humanitaria. Los pocos que continúan en el camino cambiaron de rumbo y ahora se dirigen a Sonora. pic.twitter.com/yKDaXy6tHI — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 10, 2021

Гуманитарные визы временно обеспечивают мигрантов легальным статусом в Мексике и доступом к здравоохранению и трудоустройству. Они были выданы иностранным гражданам в штатах Пуэбла, Веракрус, Оахака, Морелос, Идальго и Герреро.

Personas extranjeras que viajaban en la caravana migrante, aceptaron el ofrecimiento del @INAMI_mx para regularizar su condición de estancia en #México ???????? En nuestras oficinas de #Puebla, #Morelos, #Oaxaca y #Veracruz, se les entregó su tarjeta. pic.twitter.com/vji25gLMio — INM (@INAMI_mx) November 9, 2021

В последние несколько дней все больше мигрантов, преимущественно из Центральной Америки, начали сотрудничать с властями. Основной причиной этому стали проблемы со здоровьем после прохождения более 300 км в нечеловеческих условиях. Ранее группа взяла перерыв на день в городе Мапастепек, чтобы восстановить силы и оправиться после травм.

«Я уже хотел обратиться к властям, так как больше не могу терпеть это. У меня очень сильно болят ноги, моя дочь в таком же состоянии», — отметила гражданка Сальвадора Марисоль Гусман.

Федеральное агентство новостей /

Некоторые боятся обращаться к врачам из-за страха, что их задержат и вернут на родину. Многие граждане покинули свои государства, чтобы избежать высокого уровня безработицы и насилия со стороны криминальных банд. Мигранты вынуждены проходить по несколько десятков километров за день в условиях сильной жары с тяжелыми вещами. За две с половиной недели караван прошел через весь штат Чьяпас и достиг Оахаки 8 ноября. Группа беженцев, количество которых сократилось с 4000 до 1300, теперь направляется в сторону США вместо столицы Мексики.