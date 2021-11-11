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Более 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили визы
Весь мир
Более 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили визы
Global Look Press  /  Arturo Mijangos / XinHua

Мехико, 11 ноября. По меньшей мере 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили гуманитарные визы или разрешение на постоянное проживание. Об этом сообщает Национальный институт миграции Мексики.

Большая часть беженцев, получивших легальный статус, — это лица, находящиеся в уязвимом положении: несовершеннолетние, беременные и люди, у которых имеются проблемы со здоровьем. Остальным пришел положительный ответ на запрос о предоставлении убежища.

Правительство Мексики выступило с инициативой о выдаче гуманитарных виз взамен на прекращение движения каравана. В случае получения этого типа разрешения на въезд мигранты были бы вынуждены обратиться к правительству и дать согласие на перемещение в другие штаты. Однако многие отклонили предложение властей из-за негативного опыта с миграционными службами по причине невыполненных обещаний в прошлом, а также арестов и депортаций.

Гуманитарные визы временно обеспечивают мигрантов легальным статусом в Мексике и доступом к здравоохранению и трудоустройству. Они были выданы иностранным гражданам в штатах Пуэбла, Веракрус, Оахака, Морелос, Идальго и Герреро.

В последние несколько дней все больше мигрантов, преимущественно из Центральной Америки, начали сотрудничать с властями. Основной причиной этому стали проблемы со здоровьем после прохождения более 300 км в нечеловеческих условиях. Ранее группа взяла перерыв на день в городе Мапастепек, чтобы восстановить силы и оправиться после травм.

«Я уже хотел обратиться к властям, так как больше не могу терпеть это. У меня очень сильно болят ноги, моя дочь в таком же состоянии», — отметила гражданка Сальвадора Марисоль Гусман.

Более 800 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили визы
Федеральное агентство новостей /

Некоторые боятся обращаться к врачам из-за страха, что их задержат и вернут на родину. Многие граждане покинули свои государства, чтобы избежать высокого уровня безработицы и насилия со стороны криминальных банд. Мигранты вынуждены проходить по несколько десятков километров за день в условиях сильной жары с тяжелыми вещами. За две с половиной недели караван прошел через весь штат Чьяпас и достиг Оахаки 8 ноября. Группа беженцев, количество которых сократилось с 4000 до 1300, теперь направляется в сторону США вместо столицы Мексики.

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