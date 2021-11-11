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Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину рекордного подорожания сала на Украине
Украина
Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину рекордного подорожания сала на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Victor Lisitsyn / pixabay.com / Koodee_zp

Украинцы съели уже столько сала, что им должно быть стыдно смотреть в глаза свиньям. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя рекордное подорожание сала на Украине – до 186 гривен (около 508 рублей) за килограмм

Аналитики салового рынка утверждают, что рост цен начался в октябре. Тогда твердожировой продукт подорожал на 13%, достигнув отметки в 166 гривен за килограмм. В начале ноября ситуация стала еще тревожнее: стоимость сала увеличилась еще на 20 гривен.

«Мы уже давно двигались по пути к этому кризису, — заметил Олейник. — Если после развала СССР Украина кормила своей животноводческой и сельскохозяйственной продукцией весь бывший Союз, то теперь ей приходится закупать продовольствие из-за границы, в том числе из России, поставившей, по разным оценкам, до двух тысяч тонн свиной продукции (в том числе, сала) Киеву!»

Украинцы съели уже столько сала, что им должно быть стыдно смотреть в глаза свиньям, заметил он. Экс-депутат Рады задался резонным вопросом:

«А куда делось украинское сало? Настоящее, которое мы любим? А я вам отвечу: во всем виноват убитый частный животноводческий сектор. На больших фермах ведь сало не производится. А как убили? Ценами на корма. В итоге села умирают, а жившие в них люди уезжают на заработки», — обрисовал ситуацию политик.

Экс-депутат Рады Олейник: националисты больше не выкладывают герб Украины из сала
youtube.com / Prt Scr / Pavlovsky News

По его словам, нехватка внутреннего производства традиционного украинского кушанья заставила радикалов прекратить свои любимые забавы.

«Раньше они обожали из сала выкладывать огромные гербы Украины, — рассказал собеседник ФАН. — Теперь националисты делать так боятся, ведь среди сальных кусочков могут оказаться те, что произведены в России!»

Олейник назвал нехватку и дороговизну сала «большим ударом по престижу Украины», поскольку «есть не так уж много вещей, особенно в кулинарном сегменте, которые можно было бы назвать сугубо украинскими».

«Сало — одно из таких вещей, — заметил экс-депутат Рады. — Но сегодня можно с уверенностью сказать, что Украина его прохрюкала! И виноваты в этом ее власти».

Ранее политик предложил включить в Союзное государство России и Белоруссии Украину.

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Все новости / Украина / Экс-депутат Рады Олейник назвал истинную причину рекордного подорожания сала на Украине
россия украина националисты олейник сало
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