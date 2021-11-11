Евросоюз ответил на «газовые» угрозы Лукашенко

Брюссель, 11 ноября. Применение западными странами новых санкций в отношении Белоруссии выльется в ограничение поставок газа в Европу, заявил президент Александр Лукашенко. В ЕС отреагировали на заявление политика.

Белоруссия «обогревает» европейский регион, поэтому при желании может перекрыть поставки природного газа через трубопровод «Ямал — Европа», отметил во время совещания с кабмином и правоохранителями белорусский лидер.

«А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — подчеркнул глава государства.

Впоследствии, на угрозы Минска ответили представители Европейского союза. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони акцентировал внимание на том, что Брюссель не так просто запугать.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — высказался политик.

Стоимость природного газа выросла на словах Лукашенко примерно на 2%. Это подтверждают данные торговой платформы ICE в Лондоне. Так, фьючерс голубого топлива в рамках нидерландского хаба TTF на декабрь подорожал на 1,9%, составив 847 долларов за тысячу «кубов». Впоследствии ценник устремлялся к 860 долларам, а затем снижался до 840 долларов за аналогичный объем.

Напряженность между Белоруссией и Евросоюзом нарастает из-за возможного учреждения нового пакета санкций против Минска. ЕС рассматривает такую возможность на фоне обострения миграционного кризиса.