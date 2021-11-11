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Глава МИД Мали Диоп: мы имеем право выбирать партнеров без учета мнения иностранных игроков

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 15:33
Весь мир
Глава МИД Мали Диоп: мы имеем право выбирать партнеров без учета мнения иностранных игроков
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 ноября. Правительство Мали не позволит иностранным акторам вторгаться во внутренние дела государства, заявил глава министерства иностранных дел африканской республики Абдулай Диоп.

«Я считаю, что Мали такая же суверенная страна, как и многие другие. И мы имеем право самостоятельно искать сильных союзников, заинтересованных в обоюдном сотрудничестве с нами. Никто не имеет права указывать нам, с кем заключать соглашения, а с кем — нет. Это дело нашей республики», — заметил Диоп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит нарушения территориальной целостности дружественного государства. Также он рассказал, что Бамако уже получает военно-технические ресурсы для защиты мирного населения республики.

Абдулай Диоп подтвердил слова коллеги и сообщил, что 80% имеющегося у Мали военного снаряжения российского производства.

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