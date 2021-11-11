Глава МИД Мали Диоп: мы имеем право выбирать партнеров без учета мнения иностранных игроков

Москва, 11 ноября. Правительство Мали не позволит иностранным акторам вторгаться во внутренние дела государства, заявил глава министерства иностранных дел африканской республики Абдулай Диоп.

«Я считаю, что Мали такая же суверенная страна, как и многие другие. И мы имеем право самостоятельно искать сильных союзников, заинтересованных в обоюдном сотрудничестве с нами. Никто не имеет права указывать нам, с кем заключать соглашения, а с кем — нет. Это дело нашей республики», — заметил Диоп.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит нарушения территориальной целостности дружественного государства. Также он рассказал, что Бамако уже получает военно-технические ресурсы для защиты мирного населения республики.

Абдулай Диоп подтвердил слова коллеги и сообщил, что 80% имеющегося у Мали военного снаряжения российского производства.