Глава оргкомитета ЛЧ Сорокин рассказал о предстоящем визите УЕФА в Петербург

Санкт-Петербург, 11 ноября. Визит представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Петербург по вопросам подготовки к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 17-18 ноября. Об этом рассказал глава организационного комитета финала ЛЧ в Северной столице Алексей Сорокин.

По его словам, программа мероприятия будет стандартной.

«Она включит в себя работу и на стадионе, и на прилегающей территории, а также обсуждение с городом всех активностей, которые будут происходить. Если брать исключительно УЕФА, приедет делегация около восьми человек», — цитирует Сорокина ТАСС.

Петербург получил право на проведение финального матча престижного клубного турнира осенью 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч ЛЧ в сезоне-2020/21, но на фоне пандемии COVID-19 большинство игр плей-офф турнира прошли в укороченном формате.

«Зенит» представляет Россию в европейском турнире. Петербуржцы на групповой стадии проиграли «Челси» (0:1), разгромили «Мальме» (4:0) и дважды проиграли «Ювентусу» — 0:1 и 2:4. Подопечным Сергея Семака осталось провести ответные матчи с лондонцами и шведами.