В Ираке открылся первый ресторан с роботами-официантами

Рестораны, где работу официантов выполняют роботы, популярны на Западе и в Азии. Но теперь высокотехнологичное развлечение стало доступно и жителям Ирака.

Заведение White Fox открылось в городе Мосул недавно. По словам его совладельца Мохамеда Эмада, подобные робокафе в арабском мире есть только территории Дубая. Поэтому для местных жителей кафе стало настоящей сенсацией.

«Сегодня я увидел красивую и новую идею, которая является первой в Ираке и в Мосуле. Это прекрасная возможность для семейного отдыха. Люди видят что-то необычное, чего нет в других ресторанах. Вам некогда скучать, а у детей есть специальное пространство, где они могут играть на электронном столе», — делится эмоциями Айман Тарик.

По ресторану передвигаются улыбающиеся роботы, имитирующие представительниц прекрасного пола. На них надето платье, шапочка и шарфик. К столу лакомства «девушки» приносят на специальных подносах.

Необычен и сам процесс заказа. В столы посетителей встроены сенсорные экраны, на которых отображается меню. Также на специальных панелях самые маленькие посетители могут играть в видеоигры.

Так как подобные робокафе редкость для Ближнего Востока, основное оборудование закупается за рубежом. Однако все обслуживание техники лежит на плечах профессионалов из Ирака.