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Ряд способов позволит водителям быстрее прогреть машину грядущей зимой

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 14:48
Экономика
Ряд способов позволит водителям быстрее прогреть машину грядущей зимой
Невские Новости  /  Роман Мартынович

Москва, 11 ноября. Низкая температура окружающего воздуха и сильный ветер замедляют процесс прогрева автомобиля. Скорость процесса зависит от рабочего объема ДВС, КПД и технической исправности системы охлаждения, отметили эксперты журнала «За рулем».

Если все системы машины работают исправно, прогрев двигателя не будет слишком долгим. Но когда времени мало, этот процесс можно ускорить рядом способов.

Прежде всего, следует парковаться в более теплом и безветренном месте. В процессе прогрева нужно увеличить обороты и постепенно повышать нагрузку. Если транспорт работает на «автомате», необходимо включить режим D. При этом нельзя сразу включать «печку», а также давать двигателю остывать.

Владельцам некоторых транспортных средств в России не требуется приобретать полис ОСАГО. Конкретные случаи перечислила Госавтоинспекция.

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