Киев, 11 ноября. Украина уже открыто готовится к мощному удару по ЛДНР, бросая к линии разграничения все имеющиеся силы.

О радикальном обострении ситуации в Донбассе в эфире канала «Соловьев LIVE» сообщил репортер ВГТРК в Донецке Андрей Руденко, подчеркнув, что Украина, по всей видимости, решила переступить красную черту в зоне конфликта.

Спецкор рассказал, что ВСУ уже ежедневно ведут массовые обстрелы территории народных республик, используя почти все имеющиеся виды вооружений. Украинские военные вовсю применяют самоходные орудия калибра 152 мм и другую тяжелую артиллерию, минометы и стрелковое оружие. Руденко заверил, что такого обострения не было в Донбассе с 2016 года. По его мнению, украинская армия готовится к мощному удару по ЛДНР со всех направлений, и без посторонней помощи ВС республик могут не выстоять.

Репортер также отметил, что обострение на самой линии фронта пока можно назвать цветочками, в то время как ягодки еще только готовятся. Украина в данный момент стягивает сотни единиц техники к линии разграничения. В Донбасс перебрасывают все оставшиеся резервы и живой силы. Выглядит все так, будто Киев со дня на день готовит масштабное наступление и идет ва-банк, бросая в бой все, что имеется.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

«Эта информация подтверждена ОБСЕ, эта информация подтверждена людьми, живущими на подконтрольной Киеву территории. Сотни единиц техники идут сюда. Причем идет тяжелая артиллерия, идут танки, и это к тому, что еще весной в Донбасс и так стянули огромное количество техники любых калибров. То есть Украина сейчас перебрасывает все, что осталось в запасе. Это, по-моему, последний и самый громкий сигнал — ВСУ готовят к масштабному наступлению без вариантов», — предупредил о реальной угрозе большой войны Андрей Руденко.

Репортер также отметил, что давно пора официально обвинить Украину в срыве Минских договоренностей со всеми вытекающими из этого вердикта штрафными санкциями. Киев с самого начала плевать хотел на Минск-2, и теперь отказывается от мирного урегулирования открыто, не стесняясь даже западных партнеров.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга сообщил, что на Украине разгорелась новая война, которая наносит гораздо больший ущерб, чем противостояние в Донбассе.