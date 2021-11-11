Публицист Анпилогов: Киеву предстоят непростые «угольные» переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Киева на переговорах в Минске в ходе заседания 9 ноября выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля на Украину с территории ЛНР и ДНР. Об этом в среду, 10 ноября, рассказала пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. Почему же Киев пошел на такой неожиданный шаг, запросив помощь у народных республик, против которых им же была официально введена экономическая блокада в марте 2017 года?

Украина во мгле

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса на Украину», — заявила Ковшарь, комментируя результаты очередной встречи с представителями киевских властей в столице Белоруссии.

11 ноября факт переговоров подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии.

Такая неожиданная инициатива Киева была достаточно ожидаемой. По состоянию на прошедшую среду на Украине не работали уже 62 энергоблока ТЭС из 88 имеющихся в наличии. Большая часть остановленных блоков не работала по так называемой аварийной заявке, то есть из-за отсутствия топлива — угля.

Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, Киев уже фактически использовал складские запасы угля на ТЭС. На вторник, 9 ноября, они составляли 447,9 тыс. тонн, что на 310,4 тыс. тонн ниже минимальных гарантированных запасов. Причем даже эти крохи распределены по станциям крайне неравномерно — на половине энергоблоков запас либо отсутствует полностью, либо достаточен только для двух-трех дней непрерывной работы.

В обычном режиме при полной загрузке угольных энергоблоков, что характерно для зимнего периода, за вычетом только находящихся на ремонте и плановом обслуживании блоков Украина сжигает около 70 тыс. тонн угля ежесуточно. Отсюда понятен и печальный итог попыток Киева по разрешению текущего кризиса: в минэнерго Украины чуть ранее сообщили о планах местных компаний импортировать в ноябре 562 тыс. тонн угля, из которых 200 тыс. законтрактовала госкомпания «Центрэнерго». Вместе с плановой добычей в 1 млн тонн угля на территории Украины это даст около 1,5 млн тонн новых поступлений на склады ТЭС. Этого явно не хватит для запуска всех угольных блоков — для устойчивой работы им надо ежемесячно как минимум на 600 тыс. тонн угля больше.

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Причем уголь, законтрактованный по импорту, вполне может и не успеть на Украину до конца ноября. Большую его часть купили в США и Южной Африке, что подразумевает длительную перевозку морем и последующую доставку из портов в центр и на север страны железнодорожным транспортом.

В такой патовой ситуации Киев лихорадочно ищет хоть какие-то дополнительные источники угля и готовой электроэнергии, чтобы закрыть образовавшуюся брешь в своем энергобалансе.

Киев унижается на всех фронтах

Быструю поставку угля Украина теоретически могла бы организовать из России — две страны связывают надежные и быстрые железнодорожные магистрали. Однако российское Минэкономразвития в начале ноября сообщило, что новых поставок угля на Украину не запланировано. В Москве указали, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями на это топливо внутри страны. При этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля, в частности коксующихся марок, которые используются в металлургии. Так что со сведением баланса угля у Киева ничего не получилось — он так и остался дефицитным.

Вторым вариантом решения могла бы стать поставка готовой электроэнергии. Однако и здесь у Киева случился провал. Россия отказалась поставлять Украине около 2200 МВт доступной электрической мощности между странами. Единственным «успехом» Киева оказалась аварийная покупка электроэнергии у Белоруссии в объеме около 500 МВт мощности из 900 МВт доступного межстранового соединения. Такая покупка электроэнергии предельно унизительна и невыгодна и означает практически развал национальной энергосистемы, которая уже не может работать без внешней подпитки.

Агентство городских новостей Москва /

Интересно, что Украина до последнего продолжала поставлять электроэнергию на экспорт в ЕС через работающий автономно Бурштынский энергоостров, который обеспечивал до 1900 МВт экспортной мощности за счет двух крупных угольных ТЭС — Бурштынской и Калушской, а также Теребля-Рикской ГЭС. Однако в начале ноября «упал» и этот бастион олигархического обогащения: Украина запросила 100 МВт электрической мощности из Словакии — опять-таки по аварийному протоколу помощи.

Стоит сказать, что и покупка импортного угля обойдется Украине крайне недешево. 5 ноября украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что, согласно заключенным контрактам на поставки угля из Польши, США и ЮАР, стоимость импортного угля будет доходить до 300 долларов за 1 тонну, что где-то в четыре-пять раз выше стоимости угля собственной добычи.

На что можно рассчитывать республикам Донбасса

Необходимо упомянуть, что экономическая блокада Донбасса была введена именно Киевом. Официально она возникла еще 16 марта 2017 года — после соответствующего указа президента Петра Порошенко, который узаконил фактическую транспортную блокаду ЛНР и ДНР. К тому времени ее два месяца осуществляли националистические боевики и активисты.

Новостное агентство «Харьков». / Андрей Тюнников

С тех пор поставки угля с территории ДНР и ЛНР носили нерегулярный и неофициальный характер. Для этого использовался транзит через территорию России. Украинские импортеры сами решали вопрос о доказывании происхождения такого угля, объявляя его «российским» или даже «американским» и «южноафриканским». В итоге таких документарных манипуляций уголь через Россию или Белоруссию все равно попадал на Украину. Конечно, большая часть полученных за такой реэкспорт денег возвращалась поставщикам угля в ДНР и ЛНР, которые просто продолжили работу в рамках таких непрямых контрактов.

Теперь же речь идет о том, что Киеву надо снова признать, что значительная часть «импортного» угля — это все тот же донбасский уголь, который Украина продолжает покупать для своих ТЭС. Но сделать это Украине придется в максимально унизительном и неудобном виде. Возможно, республики добьются значительных политически уступок во взаимоотношениях с Киевом.