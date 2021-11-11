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Фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
Общество
Фигурист Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
ТАСС  /  Наумов Олег

Работать с актрисой Олесей Железняк легко, но выступать — сложно. В этом признался олимпийский чемпион, звезда шоу «Ледниковый период» Максим Маринин.

В популярном шоу Железняк и Маринин выступали вместе. В интервью ФАН в честь дня рождения артистки фигурист отметил, что ему крайне приятно вспоминать такую искрометную личность, как Олеся. Несмотря на то, что звездными их выступления на проекте совсем не были.

«Если говорить простым языком, то она трусиха. У нее склад психики [такой] — она холерик. Я был на ее спектакле в театре на Таганке, она приглашала меня. И я видел, насколько она лаконична во всем своем проявлении на сцене. Но на льду ее повышенный эмоциональный тонус — он всегда играл злую шутку с нами. Она просто не могла собраться и сделать шаги в определенном порядке. И поэтому мы тогда недолго продержались на проекте», — рассказал с улыбкой на лице Максим Маринин.

«Рубаха-девчонка!»: олимпийский чемпион Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Когда она участвовала в ледовом шоу, то в театре многие отмечали, что внешне актриса сильно преобразилась. После решения жюри об уходе пары с проекта Железняк во всех интервью отмечала, что закалилась и стала сильнее. Но Максим Маринин утверждает, что на самом деле артистка — мягкий человек.  

«Из нашего с ней тогда общения я понял, что она очень добрый и отзывчивый человек. Причем из разговоров я понял, что многие в ущерб ей этим пользуются. То есть когда человек отзывчивый и открытый, то сложно ему отказывать другим. А она, вот, прямо такая — рубаха-парень, рубаха-девчонка», — объяснил Маринин.

Маринин через ФАН душевно поздравил Олесю Железняк.

«Зная, что она счастливая многодетная мама, можно сказать — мать героиня, желаю ей, конечно же, здоровья, творческого развития — новых ролей, развития в профессии. Ведь для артиста важно быть востребованным, чтобы не забывали», — подчеркнул Маринин.

«Рубаха-девчонка!»: олимпийский чемпион Маринин объяснил, чем актриса Железняк отличается от других партнерш
Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ранее актер и режиссер Сергей Жигунов рассказал, что артистка Олеся Железняк не такая простая, как ее комические персонажи, — она глубокая и умная. А режиссер Тигран Кеосаян разъяснил за что именно ей до сих пор благодарен. 

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ледниковый период олеся железняк максим маринин
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