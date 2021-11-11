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Россияне оформили рекордное число кредитов наличными в 2021 году
Экономика
Россияне оформили рекордное число кредитов наличными в 2021 году
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Жители России за январь-октябрь 2021 год взяли 15,8 млн кредитов наличными. Это больше, чем за весь 2020 год, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За весь минувший год в стране было оформлено 14,5 млн займов. Кроме того, это превысило результат за весь 2019 год, когда россияне взяли рекордные 15,3 млн кредитов, отмечается в материалах ОКБ.

Рост кредитования за сентябрь-октябрь по сравнению с тем же периодом 2020 года отмечен во всех 30 регионах, лидирующих по числу выданных в сентябре ссуд наличными. Наибольший рост зафиксирован в Республике Татарстан (на 44%), а наименьший — в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30%).

Жители страны по итогам трех кварталов текущего года начали снимать и вносить через банкоматы более крупные суммы наличных, чем ранее. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский стандарт».

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