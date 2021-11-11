В Сирии проходит кампания по комплексной вакцинации школьников

Дамаск, 11 ноября. Сирийская Арабская Республика (САР) начала кампанию по комплексной вакцинации учащихся с первых-шестых классов от полиомиелита, столбняка и других болезней. Соответствующие мероприятия затрагивают все подконтрольные правительству территории.

Директор Департамента школьного здравоохранения Министерства образования САР Хатун ат-Таваши в интервью для специального корреспондента ФАН сообщила, что вакцинация охватывает около 700 тысяч школьников. Она также указала на необходимость повышения осведомленности населения о важности прививок и их роли в защите учащихся от болезней.

Ат-Таваши добавила, что Министерство здравоохранения Сирии координирует свои действия с министерством образования и руководствами провинций, в которых был нанесен ущерб медицинской инфраструктуре в ходе боевых действий.

Прежде всего речь идет об Алеппо, Дейр эз-Зоре и Ракке, где были развернуты мобильные пункты вакцинации. Для получения прививки необходимо одобрение родителей.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Указ о вакцинации, как и соответствующие инструкции, был издан министерством образования 31 октября. С 2012 года — после начала вооруженного конфликта на территории Сирии — национальная система вакцинации практически прекратила свое функционирование, что связано как с западными санкциями, так и выводом из строя фармацевтических заводов.

Возобновление медицинских кампаний наблюдалось по мере освобождения территорий сирийской армией и стабилизации линий соприкосновения с неподконтрольными вооруженными группировками.