Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 20:25
20:23
Общество
Похудевший Кикабидзе опубликовал первое фото после смерти супруги
20:21
Общество
Акушер Шмаков заявил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременности
20:20
Армия
Baijiahao: Россия нанесла мощный удар по США в Центральной Азии без единого выстрела
20:19
Технологии
«Сбер» презентовал суперкомпьютер Christofari Neo
20:15
Политика
Маркелов предсказал новый распад Польши после грубого выпада Моравецкого в адрес РФ
20:15
Весь мир
Год с окончания войны в Карабахе: репортаж ФАН из Степанакерта
20:15
Наука
Столица Индонезии может уйти под воду к 2050 году
20:13
Политика
Политолог Скориков: На встрече «2+2» РФ напомнит Франции о ее ответственности за Украину
20:13
Общество
Крымчанин нашел бутылку с таинственной запиской на берегу Средиземного моря
20:12
Спорт
Сборная России открыла счет на первых минутах матча с Кипром
Все новости

В Сирии проходит кампания по комплексной вакцинации школьников
Весь мир
В Сирии проходит кампания по комплексной вакцинации школьников
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дамаск, 11 ноября. Сирийская Арабская Республика (САР) начала кампанию по комплексной вакцинации учащихся с первых-шестых классов от полиомиелита, столбняка и других болезней. Соответствующие мероприятия затрагивают все подконтрольные правительству территории.

Директор Департамента школьного здравоохранения Министерства образования САР Хатун ат-Таваши в интервью для специального корреспондента ФАН сообщила, что вакцинация охватывает около 700 тысяч школьников. Она также указала на необходимость повышения осведомленности населения о важности прививок и их роли в защите учащихся от болезней.

Ат-Таваши добавила, что Министерство здравоохранения Сирии координирует свои действия с министерством образования и руководствами провинций, в которых был нанесен ущерб медицинской инфраструктуре в ходе боевых действий.

Прежде всего речь идет об Алеппо, Дейр эз-Зоре и Ракке, где были развернуты мобильные пункты вакцинации. Для получения прививки необходимо одобрение родителей.

В Сирии проходит кампания по комплексной вакцинации школьников
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Указ о вакцинации, как и соответствующие инструкции, был издан министерством образования 31 октября. С 2012 года — после начала вооруженного конфликта на территории Сирии — национальная система вакцинации практически прекратила свое функционирование, что связано как с западными санкциями, так и выводом из строя фармацевтических заводов.

Возобновление медицинских кампаний наблюдалось по мере освобождения территорий сирийской армией и стабилизации линий соприкосновения с неподконтрольными вооруженными группировками.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Сирии проходит кампания по комплексной вакцинации школьников
сирия вакцинация
Комментировать