Студентам ЮУрГУ пообещали по три тысячи рублей за вакцинацию от COVID-19

Челябинск, 11 ноября. В ЮУрГУ приняли решение поощрить студентов за вакцинацию от коронавируса, передает «Челябинск сегодня».

Все студенты, которые учатся очно на бакалавриате, магистратуре, специалитете или на аспирантуре, привившиеся от COVID-19, получат единовременную выплату в размере трех тысяч рублей (до вычета НДФЛ) вместе со стипендией.

Выплата обещана не только бюджетникам, но и студентам, обучающимся на контрактной основе. Но не все так просто — основным условием поощрения называется наличие QR-кода о вакцинации с ресурса «Госуслуги».

Ранее власти Челябинской области расширили действие режима QR-кодов на все мероприятия, проводимые в закрытых помещениях.