МИД Польши опроверг информацию о задержании гражданина России на границе с Белоруссией

Варшава, 11 ноября. Информация о задержании россиянина на польско-белорусской границе за помощь мигрантам не соответствует действительности, заявили в МИД Польши.

Ранее польские пограничники заявили, что якобы гражданин РФ задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, эта информация не подтверждена.

«Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств в польском МИД не знаем. Не подтверждаю информацию», — высказался Ясина.

Он добавил, что среди задержанных были три гражданина Германии, которые хотели помочь беженцам, но теперь все они отправлены обратно в ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил постоянный контакт Владимира Путина с Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Кремля, Москва пытается прилагать усилия для ее разрешения.