Читатели болгарского «Дневника» встали на защиту России в вопросе мигрантов в ЕС

София, 11 ноября. Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» прокомментировали кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Комментаторы отметили, что Евросоюз занимается откровенным разглагольствованием, а непосредственно Польше беженцы наконец-то «вернули долг» за дружбу с «большим братом».

«ЕС следит, рекомендует, согласовывает и хочет, а еще что-то он может? Одной болтовни и деклараций мало», — написал один из читателей.

«Когда поляки по приказу большого брата из-за океана пошли воевать в Афганистан и Ирак, это было правильно и хорошо. Так нашла ли Польша оружие массового поражения в Ираке? Где извинения от Польской Республики? Где репарации за убитых, за разрушения? Где осужденные польские военные преступники в Гааге?» — поинтересовался подписчик под ником bxr35608444.

Он отметил, что раньше Польша собиралась строить демократию в Афганистане и Ираке, и теперь народы этих стран приезжают поблагодарить поляков за их «просветительскую деятельность».

Global Look Press / Attila Husejnow

Также болгары встали на защиту России и одной фразой объяснили, почему Москве невыгодно поддерживать кризис с мигрантами.

«Если есть прямые рейсы с Ближнего Востока в Белоруссию, какого черта им лететь в Москву? Или нужно использовать любую ситуацию, чтобы уколоть Россию? Сейчас, когда вот-вот будет одобрен "Северный поток — 2", испортить отношения с Германией — последнее, чего бы хотел (президент РФ Владимир. — Прим. ФАН) Путин», — резюмировал юзер.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил постоянный контакт Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Кремля, Москва пытается прилагать усилия для ее разрешения.