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Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 14:21
Спорт
Стивен Джеррард стал главным тренером клуба АПЛ «Астон Вилла»
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Бирмингем, 11 ноября. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» на официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды экс-хавбека «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда.

Срок и другие детали соглашения пока не уточняются. Ранее 41-летний Джеррард возглавлял шотландский «Рейнджерс». В прошлом сезоне английский специалист привел клуб к первой с 2011 года победе в чемпионате страны.

Согласно информации СМИ, «львы» заплатят «Рейнджерс» неустойку в размере четырех миллионов фунтов за переход Джеррарда, соглашение с которым рассчитано на 2,5 сезона.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера.

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