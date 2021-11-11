Публицист Чаусов: Почему внеплановые маневры США в Черном море вызвали небывалый резонанс

В черноморской акватории стартовали очередные военные учения под патронажем Объединенного командования вооруженных сил США в Европе. В частности, в нынешних маневрах принимают участие несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Также в воды Черного моря прибыли эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетами, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall.

По данным Минобороны РФ, речь идет о внеплановых учениях, что создает определенные риски в регионе, а также нагнетает напряжение в непосредственной близости от российских границ. При этом ситуацию уже прокомментировали представители как МИД, так и Минобороны РФ.

flickr.com / U.S. Department of Defense / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown

В частотности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал текущую ситуацию следующим образом:

«Они (США. — Прим. ФАН) периодически проводят свои так называемые учебно-тренировочные мероприятия. На самом деле, [они] осуществляют провокационные действия. Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева».

wikipedia.org / The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Впрочем, заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия полностью контролирует ситуацию и готова ответить на любые возможные провокации, если таковые будут иметь место.

В свою очередь, Минобороны РФ опубликовало официальное сообщение, в котором говорится:

«С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов Вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке».

flickr.com/U.S. Department of Defense / Mass Communication Specialist 2nd Class Justin Wolpert, U.S. Navy

Что касается упоминания о возможном силовом решении «ситуации на юго-востоке», то подобного рода опасения Минобороны РФ, прямо скажем, не беспочвенны. Особенно в контексте последних заявлений и действий наших «западных партнеров» по решению кризиса на Украине.

В первую очередь речь идет о фактическом срыве встречи в «нормандском формате», которая должна была состояться 11 ноября. Если говорить коротко, то переговоры, на которых должны были бы предприниматься конкретные шаги по выполнению Минских соглашений, в какой-то момент зашли в тупик. Они стали превращаться просто в «протокольные встречи», дабы продемонстрировать общественности, что процесс идет. Однако перед последними переговорами Россия, Германия и Франция, кажется, существенно разошлись в позициях по итоговому документу, который должен быть подписан по окончании новой встречи «нормандской четверки». И потому представители нашего государства высказались в том духе, что не видят смысла в новом раунде нормандского процесса, пока не будет выработана адекватная резолюция очередной встречи.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Украина, стоит отметить, тут же обвинила Россию в «затягивании» процесса. При этом, что характерно, внеплановые учения США в черноморской акватории стартовали буквально параллельно этим самым обвинениям. Что, в общем, тоже довольно ясно говорит о том, насколько официальный Киев в действительности заинтересован в мирном урегулировании ситуации в районе народных республик.

А за несколько дней до этого прошла массовая кампания в западных СМИ по поводу «сосредоточения стотысячной группировки российских войск в непосредственной близости от украинских границ».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по поводу российских войск заявил:

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году».

Global Look Press / CNP/AdMedia

Что касается 2014 года, стоит отметить только, что Россия, как показали дальнейшие события, не совершала никаких «ошибок». Скорее, наоборот, в кризисной ситуации поступила единственно верным образом. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Так или иначе, но все эти заявления со стороны что Украины, что США, а также начало внеплановых учений не оценили не только в РФ, но и в Евросоюзе. Например, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил:

«Вы можете себе представить, какой была бы реакция Америки, если бы российский флот стал проводить маневры в международных водах у американского побережья, недалеко от Вашингтона? Американцы сочли бы это новым кубинским кризисом и приготовились бы к войне».

wikimedia.org / ФРД/CC BY-SA 4.0

Понятно при этом, что после такого провокационного давления со стороны Запада, нормандская встреча будет перенесена на еще более отдаленный и, скажем так, неопределенный срок, поскольку текущая обстановка явно не способствует началу дипломатических переговоров.

С другой стороны, в целом понятно, что нынешние внеплановые маневры США — это еще и своеобразный ответ Вашингтона на относительно недавние и успешные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» по восточному направлению. Стоит напомнить, что в рамках этого мероприятия военные корабли КНР и РФ прошли через залив Цугару в непосредственной близости от американских военных баз на территории Японии. Это, кажется, вызвало куда большее волнение именно в Вашингтоне, нежели в Токио. И понятно, что после публичной реакции в самих Соединенных Штатах на тему того, что «Америка теряет инициативу, а Россия лидирует», американцам нужно было чем-то ответить. Направление «ответа», в общем-то, уже несколько лет не меняется — это Украина и акватория Черного моря в непосредственной близости от российских границ.

ПолитЭксперт /

Правда, стоит повториться, эти учения и «демонстрация силы» со стороны Соединенных Штатов в политическом смысле ни разу не способствуют мирному урегулированию ситуации на Украине. Хотя и позволяют нынешней команде американского президента показать своему электорату, что в Вашингтоне еще остались «ястребы», а США все еще «контролируют ситуацию в мире». Только вот что касается внешней политики, то данные внеплановые маневры пока приносят Вашингтону куда больше проблем, чем пользы. И осложняют уже европейские дипломатические процессы типа нормандских переговоров, что может крайне не понравится уже Германии и Франции, которые и без того в последние месяцы испытывают некоторое раздражение по поводу политики США.

Что же касается нашей страны, то, как и было сказано выше, Россия полностью контролирует ход американских черноморских учений и готова адекватно реагировать на любые провокации, если таковые произойдут. Благо у наших вооруженных сил уже очень богатый опыт в данном вопросе и именно в этом регионе.

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