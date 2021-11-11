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Арабская коалиция опровергла слухи о своем уходе из Йемена
Весь мир
Арабская коалиция опровергла слухи о своем уходе из Йемена
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Эр-Рияд, 11 ноября. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией опровергла заявления СМИ о выводе своих сил из южной части Йемена, назвав их необоснованными.

Ранее ряд источников сообщил агентству Reuters, что подразделения королевства покинули крупную базу в районе Бурайка провинции Аден. Вооружение и техника были вывезены самолетами или погружены на корабли в ближайшем порту.

Как пояснил пресс-секретарь коалиции генерал Турки Аль Малики, войска передислоцировались в соответствии с изменениями оперативной и тактической обстановки, что является нормальной практикой во всех армиях мира, однако они не покидают территорию республики и продолжают поддержку йеменских правительственных сил.

Сокращение саудовских войск в районе Адена произошло после того, как США и Организация Объединенных Наций усилили давление на стороны йеменского конфликта, принуждая их прекратить боевые действия. Ранее посланник Соединенных Штатов по Йемену Тимоти Лендеркинг посетил Эр-Рияд, пытаясь договориться с властями королевства о начале мирного диалога и снятии блокады с портов, подконтрольных повстанцам-хуситам.

ООН, в свою очередь, инициировала встречу пяти постоянных членов Совета Безопасности с саудовским послом в Йемене. Дипломаты организации подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий в провинции Мариб и начала шагов по деэскалации обстановки, что позволит облегчить последствия гуманитарного кризиса в стране.

Саудовская Аравия в ответ настаивает на продаже американского вооружения, что позволит ей укрепить обороноспособность и эффективнее противостоять трансграничным нападениям мятежников. В частности, США уже одобрили крупную поставку 280 ракет типа «воздух-воздух» стоимостью 650 млн долларов. Ранее подобные сделки были заморожены администрацией нового президента Джо Байдена из-за критики в адрес Эр-Рияда со стороны ряда политиков. Конгрессмены потребовали ограничить продажу оружия саудовским властям из-за авиационной кампании коалиции в Йемене, жертвами которой стали многие мирные жители.

Невзирая на все дипломатические усилия, в северной части республики идут активные боевые действия. Повстанцам, несмотря на массированные удары саудовской авиации, удалось приблизиться к административному центру провинции Мариб. Она является узлом стратегически важных маршрутов переброски войск, а также располагает крупными запасами нефти и газа. Помимо этого, хуситы продолжают наносить удары по объектам на территории Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и беспилотников, которые угрожают жизни мирного населения.

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