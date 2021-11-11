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Глава МИД России Лавров: Россия защитит территориальную целостность Мали

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 15:33
Весь мир
Глава МИД России Лавров: Россия защитит территориальную целостность Мали
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 ноября. Россия не допустит нарушения территориальной целостности Мали, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В связи с активизацией террористов на территории африканского государства, Лавров принял решение посетить республику и оценить ситуацию на месте. По словам дипломата, Москва уже поставляет Бамако необходимые военные ресурсы для защиты государства и мирного населения. 

Глава внешнеполитического ведомства Мали Абдулай Диоп подтвердил заявление российского коллеги:

«Болен 80% нашего оружия российского производства. Тысячи наших офицеров учились в российских академиях. Каждый раз, когда нам нужна была помощь, Москва нам не отказывала, была рядом, поддерживала. Сейчас само существование малийского государства находится под угрозой. Но мы уверены, что Россия нас не бросит».

На переговорах с малийским коллегой Сергей Лавров подтвердил, что Москва намерена укрепить военно-техническое сотрудничество с Россией.

«У нас установились дружественные, доверительные связи, которыми мы дорожим, и намерены активно их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры», — уточнил глава МИД РФ.

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