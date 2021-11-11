Экс-мэр Риги Ушаков проголосовал за лишение себя неприкосновенности в Европарламенте

Рига, 11 ноября. Бывший мэр Риги Нил Ушаков лишен неприкосновенности Европарламентом. Сам политик также проголосовал за это решение.

Ушаков поприветствовал решение еврочиновников о лишении его неприкосновенности. По его словам, это поможет побыстрее завершить то «абсурдное дело», которое ведется в его отношении более двух лет, пишет РИА Новости.

Напомним, что экс-мэр Риги и европарламентарий от Латвии Нил Ушаков обвиняется в незаконном хранении в рабочем кабинете замаскированного под книгу устройства видеонаблюдения. Сам Ушаков обвинения отрицает и утверждает, что никогда не видел предмет, фигурирующий в деле в качестве главной улики.