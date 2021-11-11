Глава МИД РФ Лавров: Россия укрепит военно-техническое партнерство с Мали

Москва, 11 ноября. Москва намеренна развивать комплексное сотрудничество с Республикой Мали в военно-технической сфере, сообщил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

«У нас установились дружественные, доверительные связи, которыми мы дорожим, и намерены активно их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры», — сообщил Лавров.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева рассказала, что Москву и Бамако связывают многолетние двусторонние отношения.

Политик акцентировала внимание, что Россия продолжит поддержку дружественного государства без какой либо-предвзятости и не намерена навязывать африканской стране протекторат и невыгодные соглашения.