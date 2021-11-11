СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»

Киев, 11 ноября. Юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые «угрожают национальной безопасности» Украины из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны.
В пресс-службе СБУ объяснили внесение российского юмориста в черный список. Министерство культуры и информационной политики Украины ранее поместило Галкина в соответствующий перечень.
«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам», — заявили представители СБУ.
Украинское издание APnews получило такой ответ от спецслужбы на свой запрос. Ресурс также опубликовал фотографию сообщения представителей СБУ.
Министерство культуры и информационной политики Украины ранее пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.