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СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
Политика
СБУ: Галкина внесли в черный список из-за «предпосылок нарушения целостности страны»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Киев, 11 ноября. Юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые «угрожают национальной безопасности» Украины из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны.

В пресс-службе СБУ объяснили внесение российского юмориста в черный список. Министерство культуры и информационной политики Украины ранее поместило Галкина в соответствующий перечень.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам», — заявили представители СБУ.

Украинское издание APnews получило такой ответ от спецслужбы на свой запрос. Ресурс также опубликовал фотографию сообщения представителей СБУ.

Министерство культуры и информационной политики Украины ранее пополнило черный список российских деятелей культуры. Всего в перечне числятся 258 человек.

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